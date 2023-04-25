Надскладна операція тривала сім годин і пройшла успішно

Нейрохірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая вперше в Україні провели операцію на мозку дитині з пробудженням. Тобто, під час найважливішої частини оперативного втручання – видалення пухлини – вони розбудили хлопця і далі продовжували оперувати. Це потрібно було для того, аби контролювати його мову та рухи і не пошкодити ділянки мозку, що за них відповідають. Операція пройшла успішно, пухлина виявилася доброякісною.

15-річний Максим з Тернополя з восьмирічного віку страждав від сильних епілептичних нападів. Судоми викликала пухлина в мозку. Спровокувати черговий напад могло будь-що: фізична активність чи прояв емоцій, повідомили в лікарні.

Пухлина була доброякісна і хлопець не потребує подальшого лікування

Хлопець раніше займався танцями і мріяв стати чемпіоном, а після того, як виникли судоми, все ускладнилося, він навіть бігати не міг, а також сміятися чи плакати, бо ці емоції також могли спровокувати судоми. Останнім часом йому стало важко говорити і запам’ятовувати.

Пухлина росла, і напади почастішали. Вона почала тиснути на ділянки мозку, які відповідають за мову і рухи. Виник високий ризик паралічу правої половини тіла. Тож батьки хлопця зважилися на операцію, яку після ретельного обстеження запропонували львівські нейрохірурги, – операція на мозку з пробудженням, Awake Surgery.

«Далі тягнути нема куди. Є вже ознаки того, що ця пухлина добряче тисне на мозок. Існує ризик смерті. Тому однозначно потрібно видаляти», – повідомив завідувач нейрохірургічного відділення Михайло Ловга.

Команда лікарів, які врятували хлопця

Медики кажуть, що операція була надскладна і тривала сім годин.

«Під час найважливішої частини операції – видалення пухлини – лікарям вдалося розбудити Максима. Це потрібно було для того, аби контролювати його мову та рухи і не пошкодити ділянки мозку, що за них відповідають. Медики розважали Максима розмовами про його улюблених супергероїв коміксів та вигадані всесвіти і не давали хлопцеві заснути. Поки він говорив, активність у ділянках, які відповідають за рухи кінцівками та мовлення, фіксували нейрофізіологи Марія Павлюк та Юлія Галій-Герасимович», – кажуть у лікарні.

Після оперативного втручання хлопець почав говорити значно краще, ніж до операції. Результати МРТ теж обнадійливі: нейрохірургам вдалося повністю видалити пухлину, а гістологічне дослідження показало, що утворення доброякісне, тобто подальшого лікування хлопець не потребує. Епілептичних нападів більше немає. За тиждеть після операції Максима виписали додому.