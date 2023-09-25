Операція із пересадки рогівки ока пройшла успішно

У Національному реабілітаційному центрі «Незламні» 41-річному захиснику з Волині пересадили рогівку ока. Операція пройшла успішно, він знову бачитиме. Через місяць він знову приїде до Львова, але вже на протезування ноги.

Пацієнт Олександр Марчак родом з міста Володимир, що на Волині. Важке поранення він отримав торік у грудні на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Олександр, як старший стрілець-снайпер, вів групу на завдання та наступив на «пелюстку», протипіхотну міну, використання якої заборонено Оттавською конвенцією.

«Уламки міни понівечили ноги Олександра, а вибухова хвиля розірвала рогівку правого ока. Важкопораненого воїна доправили до Харкова. Там йому ампутували ліву ногу та повідомили, що він втрачає зір. На подальше лікування Олександра скерували до Львова», – повідомили у Центрі.

Через місяць Олександр Марчак приїде до Львова на протезування ноги

Під час огляду пацієнта офтальмологи спільно з професором Ігорем Новицьким побачили, що ситуація з правим оком пацієнта набагато складніша, ніж вони очікували. У Олександра не лише розірвалася рогівка, а й відшарувалася сітківка. Тож спершу офтальмологи усунули відшарування, а тоді пересадили рогівку.

«Для трансплантації спеціалісти використали консервований імплантат. Такі заготовляє лише одне підприємство в Україні – "Біоімплантант". Рогівка від посмертного донора консервується в спеціальному розчині та перед застосуванням проходить кілька етапів біологічних проб на інфекції. Саме такий імплантат використали наші офтальмологи для того, аби повернути зір Олександрові», – кажуть у Центрі.

Пересадка пройшла успішно. Захисник знову бачитиме. Тепері для повного відновлення зору після операції потрібен лише час.

Нині, 25 вересня, Олександра відпустили додому. Він повернеться до Центру знову через місяць, але цього разу вже для протезування лівої ноги.