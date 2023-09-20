Лікарі рятують воїнам кінцівки навіть при надскладних поранненнях

Нині близько 40% поранених воїнів мають ушкодження кінцівок і значна частина з них потребує відновлення кісток. Аби допомогти захисникам відновити функції кінцівок при надважких пораненнях, лікарі використовують сучасні технології: для протезування кістки використовують індивідуальні титанові імпланти, виготовлені за допомогою 3D-технологій, повідомило 20 вересня командування медичних сил Збройних сил України.

За словами начальника травматологічного відділення підполковника медичної служби Юрія Лазаренка, вже влітку минулого року почали надходити захисники із дуже важкими пораненнями м’язового компонента плечового пояса із масивними дефектами кісткової тканини верхньої кінцівки. Тож медики зіткнулися з проблемою: як замістити ці дефекти та відновити функції руки. На допомогу лікарям прийшли сучасні технології: для протезування кістки почали використовувати індивідуальні титанові імпланти, виготовлені за допомогою 3D-технологій. Вони допомагають врятувати кінцівки навіть при надскладних пораненнях.

«До лікарні привезли морського піхотинця із важким пораненням плеча: у нього була відсутня середня частина кістки, вирвано велику ділянку м’язів, але збережений суглоб. Йому пощастило, що на попередніх етапах лікування не ампутували руку. Для нього був виготовлений 3D-титановий імплант. Попередньо лікарі зі спини перемістили м’язи зі шкірою на плече. Згодом встановили імплант. За три місяці після операції воїн вже доволі непогано міг рухати рукою», – сказано у повідомленні.

Процес виготовлення індивідуального титанового імпланта — тривалий та копіткий. Спочатку хірург створює технічне завдання, яке надсилає інженерам-волонтерам із компанії Materialise. На цьому етапі проговорюють форму, розмір конструкції, місце і тип кріплення, яким імплант буде фіксуватись. Потім інженери створюють 3D-модель, а згодом — макет. Далі лікар вносить свої зауваження, враховуючи конкретну ситуацію пацієнта. І лише потім друкується імплант із титану, адже саме цей метал найкраще інсталюється в кістку.

Нещодавно військові травматологи провели унікальну для України операцію — відновили пораненому десантнику функцію плечового суглоба за рахунок індивідуального титанового імпланта. Захисник спочатку проходив лікування за кордоном, де йому дали невтішні прогнози. У нього, окрім м’язів, був відсутні плечовий суглоб, але попри дуже важке поранення, збережені нерви. Українські лікарі вирішили поборотися за його руку. Для нього зробили індивідуальний 3D-протез і «під’єднали» руку до лопатки. За три тижні після операції у пораненого почала відновлюватись рухливість руки.

Нині вже є пацієнти, яким операцію провели рік тому. Вони показують доволі непогані результати.