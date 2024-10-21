Для освітян міста часто організовують спільні зустрічі та ініціативи

Педагоги Львова зібрали 7,5 мільйонів гривень на створення Центрів лікування болю після військових травм при реабілітаційному центрі Unbroken. Освітяни Львівської громади перерахували заробітну плату за один день на збір «Герої без болю». Про це 21 жовтня повідомила ЛМР.

«Минулого року ми разом долучались до збору коштів на протези для захисників, а цьогоріч – на центри лікування болю. Це дуже важливі проєкти, які рятують життя людей, щоб захищають нашу країну, тому радіємо, що маємо змогу їм допомогти в такий спосіб. Я дякую всіх педагогам за підтримку збору, це честь працювати з вами», – зазначив начальник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Мета проєкту «Герої без болю» – зібрати 67 мільйонів гривень на створення Центрів лікування болю у трьох лікарнях екосистеми Unbroken у Львові – лікарнях святого Пантелеймона, святого Миколая та святого Луки. Ці гроші використають на ремонт приміщень і закупівлю медобладнання для процедур зі знеболення. Лікарі зможуть лікувати до 200 пацієнтів на день.

Долучитись до збору можна тут.

Водночас працівники Львівської міської ради долучилися до спільного збору із фондом «Повернись живим», щоб забезпечити технікою та зброєю чотири бойові бригади ЗСУ, які зараз на передовій. Станом на сьогодні зібрали майже 10 мільйонів гривень.