Львівські санкарі вперше провели змагання наприкінці березня

У Львові відбувся чемпіонат фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Він зібрав 70 юнаків та дівчат, які перевіряли свої вміння на останніх острівцях снігу.

Упродовж тижня тренери власноруч готували льодову трасу. Поливали її навіть уночі. І так проклали 80-метровий відрізок для змагань. Такої доброзичливої до санного спорту зими навіть не пригадують. Тож називають старти історичними.

Випробовували себе у боротьбі змагань діти від 8 до 14 років. Для багатьох ці старти були дебютними. Але впевненості малечі не бракувало.

Траса, хоч коротка, але для юних санкарів була справжнім випробуванням. Тут набиралися досвіду та вчилися економити цінні секунди. Учасник змагань Владислав Пужак розповів: «Треба спочатку розганятися, для цього є і поручні. І треба ще повертати, інакше можна впасти, перевернутися. Далі хочу займатися санним спортом. Бо мені тут весело, все подобається. І спорт корисний для здоров`я».

Подивитися, як юні атлети роблять перші кроки у спорті, прийшов і учасник Олімпіади у Південній Кореї Антон Дукач. Згадує: «Коли ще ми дітьми змагались, якраз була погода класна. Бували випадки, що і вилітали з тої траси, комусь там не вдавалось фінішувати. Але я тут якраз один з перших разів став призером змагань. Це для мене було дуже класно, прикольні емоції».

А у теплу пору спортсмени теж будуть вправлятися і змагатися. Але цього разу вже на спеціальних санках, оснащених роликами.