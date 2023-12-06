Традиція дарувати мандарини дітям у лікарнях у благодійному фонді «Крила надії» існує вже п’ять років

Львівські дитячі лікарні та госпіталі з нагоди Дня святого Миколая отримали мандарини від благодійного фонду «Крила надії». Зібрати майже дві тонни цитрусових вдалося завдяки львівським школярам.



Традиція дарувати мандарини дітям у лікарнях у благодійному фонді «Крила надії» існує вже п’ять років.

«Багато дітей залишаються в цю ніч в лікарні. Останні п’ять років ми приносимо у дитячі лікарні мандарини, залишаємо їх на медсестринських постах і йдемо. Мандарини ми приносимо і діткам, і батькам, і медперсолану, тому що вони також у цю чарівну ніч залишають на роботі», – розповіла піар-менедженка БФ «Крила надії» Ірина Папірник.

Щоб зібрати мандарини і подарувати дітям у лікарнях свято, благодійний фонд «Крила надії» звернувся до управління освіти Львівської міської ради. Там ініціативу вирішили підтримати, тож у школах оголосили збір мандарин. Принести цитрусові потрібно було в спеціально визначений день, щоб вони не зіпсувалися.

«Мандарини позбирали і привезли нам. Ми їх посортували і вчора ввечері та сьогодні вранці відвезли у дитячі лікарні Львова. Це лікарня святого Миколая, Чорнобильська лікарня, Охматдит», – додала Ірина Папірник.

Оскільки цьогоріч вдалося зібрати доволі багато мандарин, то їх відвезли також у військоий госпіталь, центр «Незламні» та в інші медзаклади, де лікуються захисники.