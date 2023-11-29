Тепер батьки не будуть самотужки чи наосліп шукати той чи інший засіб і обладнання для дітей

У Львові запрацював центр асистивних технологій для дітей з інвалідністю. Його звели на території центру соціальних послуг та реабілітації «Джерело», що на вул. Червоної Калини, 86А. Там потребуючим дітям допомагатимуть підбирати крісла колісні, вертикалізатори та інші допоміжні засоби для покращення мобільності і комунікативних навичок. За наявності ці засоби даватимуть у користування за умови повернення. Про це у середу, 29 листопада, повідомили у Львівській міській раді.



Кошти на зведення корпусу центру асистивних технологій для дітей отримали від канадсько-української фундації, а задля фінансування першого року діяльності підписали грантову угоду з американською краудфандинговою платформою Global Giving. Фахівці цього центру проводять обстеження потреб дитини, підбирають для неї те обладнання, яке допоможе їй бути самостійнішою у житті та досягати більшого успіху.

«До нас може звернутися будь-яка сім'я, яка має дитину з потребою у допоміжних засобах. Спершу наші фахівці проводять обстеження, тоді підбирають відповідний допоміжний засіб, налаштовують під дитину і навчають сім’ю, як цим засобом користуватися. Надалі наші фахівці проводять подальше спостереження та супровід», – розповіла керівниця центру асистивних технологій Марина Глухоцька.

За словами керівниці центру асистивних технологій, фахівці мають багаторічний досвід надання послуг з фізичної терапії та ерготерапії, тому добре знають потреби дітей. Раніше «Джерело» орієнтувалося на дітей з церебральним паралічем та порушеннями моторики, і коли батьки зверталися зі своїм обладнанням, виникало питання, хто його ремонтуватиме. Тоді тут запрацювала майстерня з ремонту та підбору реабілітаційного обладнання.



«Тепер, коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, ми почали працювати з ширшою категорією сімей, зокрема з внутрішньо переміщеними. Від початку війни ми побачили, наскільки люди насправді мало обізнані у потребі допоміжних технологій і засобів. Якщо про засоби для мобільності ще чули, то про користь комунікативних засобів, які розвивають спроможність дитини до комунікації, мало хто знає. Часто батьки не знають, що можуть отримати такі допоміжні засоби», – сказала Марина Глухоцька.

У центрі асистивних технологій працюють чотири фахівці з підбору допоміжних засобів для мобільності та положення. Вони також оцінюють, наскільки середовище, в якому живе і навчається дитина, доступне та адаптоване для її потреб, а також надають рекомендації, як створити умови для розвитку дитини. Ще два фахівці допомагають батькам підібрати для дітей комунікативні засоби, з допомогою яких дитина може передавати інформацію та вступати у діалог. Тепер батьки не будуть самотужки чи наосліп шукати той чи інший засіб і обладнання для дітей.

«Невдовзі ми відкриємо шоурум – виставкову залу, де будуть зібрані різні зразки допоміжних засобів для дітей. Тоді зможемо одразу продемонструвати, показати, як вони працюють», – пояснила Марина Глухоцька.

Також у центрі стартували навчання для фахівців щодо створення безбар’єрного простору для дітей, адаптації комфортного середовища для їхнього розвитку та комплексного супроводу дітей з інвалідністю, моторними порушеннями, а також із проблемами зору та слуху. Водночас, будуть залучати експертів та фахівців для підбору обладнання для діток з проблемами зору та слуху. Львів’яни, які потребують таких послуг, можуть звертатися за тел: 0 67 820 59 50.