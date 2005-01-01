Львівські стронгмени встановили два рекорди України в один день

СуспільствоКатерина Родак, сьогодні, 11:391420

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Львівські стронгмени встановили два рекорди України в один день
фото ЛМР
Павло Кордіяка та Юрій Огоновський протягнули наповнений цементовоз вагою 40 тонн

Двоє львів’янинів Павло Кордіяка та Юрій Огоновський встановили силові рекорди України під час етапу Аматорської Ліги Стронгмену, в рамках якого змагалось 17 атлетів з 9 областей України. Змагання відбулись 3 червня у місті Кам’янське, що у Дніпропетровській області.

Зокрема, стронгмени кантували колесо, вагою 360 кг, підіймали автомобіль, загальною масою 1500 кг, та носили 300-кілограмове коромисло.

У рамках змагань засновник Аматорської Ліги Стронгмену України Юрій Огоновський встановив рекорд України у перенесенні коромисла, подолавши 5 метрів та 88 сантиметрів з 550 кілограмами на плечах. Згодом до нього приєднався срібний призер чемпіонату України, майстер спорту Павло Кордіяка. Вже разом двоє спортсменів перетягли наповнений цементовоз загальною масою 40 тонн. Спортсмени пройшли з вантажем 14 метрів і подолали цю відстань за 52 секунди, встановивши новий рекорд України.

«Ми відчували неймовірну підтримку від глядачів. Коли 5 тисяч людей дихають з тобою в унісон - завжди знайдуться сили та віра в себе. Ми з Павлом продовжимо дивувати і на міжнародному рівні, гордо піднявши жовто-блакитний стяг та доводячи усім, що львів’яни, українці — є найсильнішою нацією», - розповів рекордсмен Юрій Огоновський.

Варто зазначити, що в основних змаганнях переміг Андрій Бурденюк з Чернівців. Найкращий результат серед львів’ян-початківців продемонстрував найлегший учасник турніру — Назар Федунишин, посівши 10-е місце в загальному заліку.

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