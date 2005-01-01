Львівські стронгмени встановили два рекорди України в один день

Павло Кордіяка та Юрій Огоновський протягнули наповнений цементовоз вагою 40 тонн

Двоє львів’янинів Павло Кордіяка та Юрій Огоновський встановили силові рекорди України під час етапу Аматорської Ліги Стронгмену, в рамках якого змагалось 17 атлетів з 9 областей України. Змагання відбулись 3 червня у місті Кам’янське, що у Дніпропетровській області.

Зокрема, стронгмени кантували колесо, вагою 360 кг, підіймали автомобіль, загальною масою 1500 кг, та носили 300-кілограмове коромисло.

У рамках змагань засновник Аматорської Ліги Стронгмену України Юрій Огоновський встановив рекорд України у перенесенні коромисла, подолавши 5 метрів та 88 сантиметрів з 550 кілограмами на плечах. Згодом до нього приєднався срібний призер чемпіонату України, майстер спорту Павло Кордіяка. Вже разом двоє спортсменів перетягли наповнений цементовоз загальною масою 40 тонн. Спортсмени пройшли з вантажем 14 метрів і подолали цю відстань за 52 секунди, встановивши новий рекорд України.

«Ми відчували неймовірну підтримку від глядачів. Коли 5 тисяч людей дихають з тобою в унісон - завжди знайдуться сили та віра в себе. Ми з Павлом продовжимо дивувати і на міжнародному рівні, гордо піднявши жовто-блакитний стяг та доводячи усім, що львів’яни, українці — є найсильнішою нацією», - розповів рекордсмен Юрій Огоновський.

Варто зазначити, що в основних змаганнях переміг Андрій Бурденюк з Чернівців. Найкращий результат серед львів’ян-початківців продемонстрував найлегший учасник турніру — Назар Федунишин, посівши 10-е місце в загальному заліку.