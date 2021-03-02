Без газопостачання львівські ТЕЦ і котельні не зможуть забезпечувати теплом місто

У вівторок, 2 березня, представники ПАТ «Львівгаз» намагалися відключити від газу міські котельні та теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Таке рішення працівники «Львівгазу» пояснили заборгованістю комунального теплопостачальних підприємств «Львівтеплоенерго» та «Залізничтеплоенерго». Працівники котелень і ТЕЦ не пустили газовиків на територію об’єктів. У «Львівгазі» запевняють, що не мають наміру залишити місто без тепла, а лише мотивують тепловиків розрахуватися з боргами.

Директор ЛМКП «Львівтеплоенерго» Валентин Вольський розповів ZAXID.NET, що упродовж вівторка, 2 березня, працівники «Львівгазу» прийшли одразу до декількох теплопостачальних об’єктів – ТЕЦ та котелень. Газовики пояснили, що відключатимуть газ через броги «Львівтеплоенерго» та «Залізничтеплоенерго» за розподіл газу.

«Згідно з меморандумом, який 9 лютого підписав уряд, мери українських міста, НКРЕКП та НАК «Нафтогаз», ми маємо стабільно постачати тепло, а тарифи ми зобов’язалися не піднімати. В меморандумі пописано, що уряд має до 1 жовтня знайти джерела, яким чином ми маємо розрахуватися з постачальниками за транспортування газу. Але виходить, що «Львівгаз», не дивлячись на те, що уряд з президентом взяли на себе такі зобов’язання, іде на такі кроки, щоб відключати повністю від тепла і від гарячої води місто Львів. І це вся соціальна сфера, більша половина мешканців Львова», – каже Валентин Вольський.

За словами Вольського, працівники котелень та ТЕЦ не впустили газовиків на свою територію, тому їм не вдалося відключити газопостачання.

Речник «Львівгазу» Ярослав Альохін розповів ZAXID.NET, що газовики не мають наміру залишати львів’ян без теплопостачання. Водночас працівники «Львівгазу» видали припис, за яким зобов’язав теплопостачальні підприємства Львова самим вимкнути собі газ.

«Ще раніше було видано припис про необхідність відключення газопостачання у зв'язку із заборгованістю. Самі представники «Львівтеплоенерго» і «Залізничтеплоенерго» мали припинити газопостачання. Сьогодні наші працівники прийшли перевірити і виявили, що газопостачання не припинено. Поки що подальші наші дії ми будемо вирішувати. Ми не можемо залишити мешканців міста без опалення. Водночас «Львівтеплоенерго» є найбільшим боржником «Львівгазу». Будемо виходити на діалог і шукати виходу з цієї ситуації. Ми намагаємося знайти шляхи вирішення ситуації, щоб не залишити людей без тепла і отримати гроші за борги», – розповів Ярослав Альохін.

За його словами, приписи про відключення газопостачання «Львівгаз» видав теплопостачальним підприємствам Львова, щоб «мотивувати тепловиків до сплати боргу». Він уточнив, що борг «Львівтеплоенерго» становить 28 млн грн, а «Залізничтеплоенерго» – 6,8 млн грн.