Валерія Терета здобула три медалі

Цими вихідними, 25-26 травня, у польському Познані відбувався Кубок світу з веслування на байдарках і каное. На цих змаганнях львівські спортсмени вибороли чотири медалі. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Валерія Терета здобула перемогу в каное-одиночці на дистанції 1000 метрів та на довгій дистанції на 5000 метрів. Також веслувальниця виборола третє місце на дистанції 500 метрів (каное-одиночка).

Ще одну медаль до Львова привезе Віталій Вергелес, який разом із колегою з Ковеля Андрієм Рибачком фінішували другими в каное-двійці на 1000 метрів.

Віталій Вергелес разом із колегою з Ковеля Андрієм Рибачком

Зазначимо, це були останні змагання з веслування на байдарках і каное світового рівня перед цьогорічними Олімпійськими іграми, що відбудуться в Парижі.