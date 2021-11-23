Пропонуємо кілька виставок, що тривають у Львові і які, без сумніву, вартують уваги. Також нагадуємо, що останній тиждень триває виставка «50 історій Львівського скансену» у Пороховій вежі, а також дві виставки до 100-річчя Михайла Дзиндри у Галереї мистецтв та інші не менш цікаві експозиції.

Виставка Тетяни Думан

Львівський палац мистецтв, до 5 грудня

Тетяна Думан пішла з життя у 2020 році. Їй було 39 років

У Львівському палаці мистецтв відкрилась виставка живопису Тетяни Думан, художниці, мистецтвознавиці та волонтерки. Тетяна Думан була однією з представниць хвилі відродження авторського українського іконопису. Йдеться про художників, що творять сучасне сакральне мистецтво на основі давніх українських традицій. Тетяна, як і її вчитель та чоловік Лев Скоп, була прихильницею концепції, яка полягає у тому, що давнє українське сакральне малярство сформувалося на перетині західної та східної церковних культур і представляє унікальну та самобутню національну школу.

Влітку 2019 року у художниці діагностували пухлину мозку. Після боротьби з хворобою вона пішла з життя 29 жовтня 2020 року, у віці 39 років.

Виставка «Тарас Левків. Лабораторія»

Арт-центр Павла Гудімова «Я Галерея», до 16 січня 2022

Тараса Левківа завжди цікавили експериментами з формотворенням

Ідею здійснити виставку Тараса Левківа (на головному фото) галеристу Павлові Гудімову подала Ореста Гураль, художниця-керамістка, яка допомагала з реставрацією творів для виставки «Лабіринти Львівської кераміко-скульптурної фабрики» у 2019 році. Розповіді про свого наставника та його окрему оригінальну творчу лінію спонукали поїхати до художника, оглянути його твори та поспілкуватися.

Тарас Левків з тих художників, хто гостро відчуває плин часу і досвід людини у ньому. Гармонійність і порядок, певний особливий ритм, бажання вибудувати єдине ціле у космічних композиціях поєднується з навмисною недосконалістю, незавершеністю і може здатися випадковим, але повністю свідомим співвідношенням елементів один з одним. Подивитися на те, як з однієї сторони впорядкований і чіткий космос у баченні Левківа розкривається через свою мінливість і незавершеність можна на виставці.

Виставка «З дарунків музею. Колекція Ірени Носик»

Національний музей, до 10 грудня

Колекцію Ірени Носик музей отримав в дар у 2018 році

«З дарунків музею. Колекція Ірени Носик» – продовження серії виставок, що представляють глядачам твори, які музей дістав у подарунок від донаторів, колекціонерів та митців і які тепер є вагомою частиною нашої музейної збірки.

Серед предметів, які надійшли 2018 року в дарунок до Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького, – твори Якова Гніздовського, Олекси Грищенка, Івана Іванця, Олекси Новаківського, Миколи Кричевського, Олени Кульчицької, Павла Ковжуна та багатьох інших знакових українських митців і мисткинь. Частину цієї збірки представлено на виставці.

Ірена Носик (1928–2016) – українсько-канадська художниця, ілюстраторка наукових фахових видань у галузі біології, культурна діячка й артколекціонерка. Під час Другої світової війни родина Носиків емігрувала з Галичини спершу до Чехословаччини, відтак до Австрії, а 1948 року до Канади. У Торонто Ірена навчалася в Онтарійському коледжі мистецтв, від 1951 року працювала як художниця-ілюстраторка в Департаменті зоології / біології у Торонтському університеті.

Упродовж 26 років роботи в університеті Ірена Носик створила понад дві тисячі настінних ілюстрованих таблиць великого формату для університетських лекцій, а також чимало ілюстрацій для підручників і наукових статей. Багато таких робіт вона малювала з живих «моделей» за допомогою мікроскопів. На виставці представлено одну з таких біологічних ілюстрацій Ірини Носик.

Фото Я Галереї, Національного музею