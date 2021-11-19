Твори Михайла Дзиндри вписані в експозицію музею

У двох відділах Львівської галереї. мистецтв тривають два виставкові проекти, присвячені 100-річчю від дня народження відомого скульптора Михайла Дзиндри.

З 19 листопада у залах Музею модернізму експонується виставковий проект «Михайло Дзиндра: Абстрактні архітектони», присвячений сторіччю від дня народження видатного скульптора-модерніста. «Абстрактні архітектони» презентує станкову пластику Дзиндри, яка віддзеркалює локальні етапи модернізму у світовій скульптурі.

Абстрактна пластика у Музеїмодернізма розташована так, щоб бути у діалозі із постійною експозицією.

«У першому залі зустрінемо прототипи конструктивізму та кубофутуризму. В залі герметичного мистецтва – ноти архітектурних архетипів наївного зодчества. Інші зали пізнього модернізму експонують його прототипи «архітектурного абсурду» та «архітектурної утопії». У нижніх залах експонована скульптура доби постструктуралізму: органічна та вільно-динамічна абстракція», – вважають у Галереї мистецтв.

Також 19 листопада у виставкових залах Палацу Лозинського відкрився масштабний проект «Михайло Дзиндра: боротьба з часом». Ця виставка є спробою охопити всю ретроспективу творчості Михайла Дзиндри.

Перший зал має меморіальний характер і вперше відкриває унікальні сторінки його приватного життя, умов творчої еволюції та пошуку свого місця на мапі світового мистецтва. Він створений на базі архіву музею Михайла Дзиндри його завідувачкою Анітою Немет та за сприяння дружини художника Софії Дзиндри.

Найбільший зал репрезентує його ранній цикл 1960-1970-х років «Пластичні асоціації», де скульптор оголює і гіперболізує ніким не помічені ознаки природної форми, що резонують із категоріями соціального порядку.

В одному із залів представлені модерністські типології ликів та масок, що заголюють емоційні характеристики людської екзистенції на різних етапах світоглядних перипетій із середини 1970-х аж до кінця 1990-х років.

Дальній зал виставки названий «Сторіччя диктаторів». Тут у просторі з двома знаковими скульптурними об’єктами, із медіа-супроводом кіно-документалістики XХ ст. можна роздумувати над проблемами новітнього тоталітаризму та адекватної рефлексії на нього в мистецькій сфері.

Обидві виставки тривають до 19 грудня.

Довідка: Михайло Дзиндра народився в с. Демня Миколаївського району на Львівщині. Після смерті батьків переїхав до Львова. Після закінчення Художньо-промислової школи художник виїхав у Братиславу. Через рік у Німеччині потрапив до американського табору для біженців під Мюнхеном. У 1951 році Дзиндра переїхав у США, де знайомиться з Олександром Архипенком. Він повністю переосмислив свою творчу практику, що призводить до імпульсивного рішення — знищити все створене за попередні роки, майже всі скульптури. Лише у 1968 році він знову починає працювати. У 1991 році після проголошення в Україні незалежності Михайло Дзиндра повертається на Батьківщину. Попри те, що у Флориді його донька придбала земельну ділянку для будівництва музею, Дзиндра приймає рішення перевезти майже всі свої роботи до України та побудувати музей саме тут. У 2005 році в селищі Брюховичі відкрито музей площею 1409 м².Помер Михайло Дзиндра 8 вересня 2006 року, похований на Личаківському цвинтарі.

Фото: Львівська галерея мистецтв