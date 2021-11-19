Мистецький проект «Іскри» Вікторії Войчеховської

Портрети та історії простих людей, яким довелося покинути звичне життя і піти на фронт на сході України – про це мистецький проект «Іскри» Вікторії Войчеховської. Його можна оглядати від 18 листопада у Львівському муніципальному мистецькому центрі. Свою розповідь авторка складає із фотографій, відео та колажів. Ця серія вже отримала міжнародні нагороди і її бачили на виставках у Китаї, Польщі, Латвії, Франції та Лівані. В Україні проект демонструють вперше.

«Я навчилася від цих людей, моїх героїв, яким важливим є життя і як це, коли ти регулярно боїшся втратити його. Я також зрозуміла, що війна завжди війна, не важливо, чи це Перша світова чи сучасний конфлікт. Війна завжди нищівна», – розповіла мисткиня Вікторія Войчеховська.

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Онлайн-вистава «Королева краси» МакДонаха

Театр імені Леся Курбаса транслюватиме онлайн відеоверсію вистави «Королева краси» популярного ірландського драматура Мартіна МакДонаха. Режисер Ігор Задніпряний пропонує цікавий хід: сюжет про стосунки старої капризної матері та немолодої дочки, яка змушена її доглядати, глядач буде роздивлятися ніби через збільшувальне скло. Для цього у сценічному вирішенні використали онлайн відеопроекції. Подивитися виставу можна буде у суботу, 20 листопада, о 19:00, на сторінці театру у Facebook.

За деталями можна слідкувати за посиланням.

Осінній салон «Високий Замок»

У Львівському палаці мистецтв у п'ятницю, 19 листопада, відкриють Осінній салон «Високий Замок» – традиційний художній вернісаж. У його межах свої роботи виставлять 180 художників, які працюють у різних стилях, жанрах і техніках. Окремий зал присвятять пам'яті і творчості Тетяни Думан – іконописиці і волонтерки, яка віддавала свої ікони на потреби атовців.

«Цього року на Осінньому салоні дуже різні роботи, тому що все-таки йде омолодження, все нові й нові імена з'являються, щоразу цікавіше виходить», – запросив головний художник Палацу Мистецтв Орест Скоп.

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Класика від Органного залу

Камерні концерти класичної музики пропонує переглядати онлайн Органний зал. У суботу, 20 листопада, транслюватимуть Апокаліптичну симфонію Андреса Уйбо у виконанні органістки з Естонії Улли Кріґул. А наступного дня, 21 листопада, не пропустіть мелодійних Дворжака, Шуберта і Гайдна на онлайн-концерті квартету імені Лисенка, який недавно відсвяткував 70-річний ювілей. Трансляції та записи будуть доступні на каналі Ukrainian Live Classic у Youtube.

«Втрачений рай» Петра Сипняка

Художник Петро Сипняк відкрив персональну виставку в арт-салоні «Велес». Її можна оглядати від четверга, 18 листопада, до середини грудня. Цю серію митець об'єднав темою «Втрачений рай», де роздумує про людину, її пошуки гармонії, балансу між розумом і почуттями, інстинктами та духовністю.

«Виставка побудована на міфології, на намаганнях зрозуміти людину, зрозуміти її внутрішні підсвідомі пориви. Я намагався хоч трошки розкрити їх у своїх роботах. От до прикладу, є робота «Колесо долі» - всі ми крутимося на тому колесі долі, сьогодні ми нагорі, завтра надолі», - розповів народний художник Петро Сипняк.

Деталі знайдете за посиланням.

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