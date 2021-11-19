Куди піти у Львові і що подивитися онлайн у вихідні 19-21 листопада
Проект «Іскри» про війну, вистава «Зимова казка», Осінній салон, концерти камерної класики та виставка Петра Сипняка
До теми
Мистецький проект «Іскри» Вікторії Войчеховської
Портрети та історії простих людей, яким довелося покинути звичне життя і піти на фронт на сході України – про це мистецький проект «Іскри» Вікторії Войчеховської. Його можна оглядати від 18 листопада у Львівському муніципальному мистецькому центрі. Свою розповідь авторка складає із фотографій, відео та колажів. Ця серія вже отримала міжнародні нагороди і її бачили на виставках у Китаї, Польщі, Латвії, Франції та Лівані. В Україні проект демонструють вперше.
«Я навчилася від цих людей, моїх героїв, яким важливим є життя і як це, коли ти регулярно боїшся втратити його. Я також зрозуміла, що війна завжди війна, не важливо, чи це Перша світова чи сучасний конфлікт. Війна завжди нищівна», – розповіла мисткиня Вікторія Войчеховська.
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Онлайн-вистава «Королева краси» МакДонаха
Театр імені Леся Курбаса транслюватиме онлайн відеоверсію вистави «Королева краси» популярного ірландського драматура Мартіна МакДонаха. Режисер Ігор Задніпряний пропонує цікавий хід: сюжет про стосунки старої капризної матері та немолодої дочки, яка змушена її доглядати, глядач буде роздивлятися ніби через збільшувальне скло. Для цього у сценічному вирішенні використали онлайн відеопроекції. Подивитися виставу можна буде у суботу, 20 листопада, о 19:00, на сторінці театру у Facebook.
За деталями можна слідкувати за посиланням.
Осінній салон «Високий Замок»
У Львівському палаці мистецтв у п'ятницю, 19 листопада, відкриють Осінній салон «Високий Замок» – традиційний художній вернісаж. У його межах свої роботи виставлять 180 художників, які працюють у різних стилях, жанрах і техніках. Окремий зал присвятять пам'яті і творчості Тетяни Думан – іконописиці і волонтерки, яка віддавала свої ікони на потреби атовців.
«Цього року на Осінньому салоні дуже різні роботи, тому що все-таки йде омолодження, все нові й нові імена з'являються, щоразу цікавіше виходить», – запросив головний художник Палацу Мистецтв Орест Скоп.
Більше інформації тут.
Класика від Органного залу
Камерні концерти класичної музики пропонує переглядати онлайн Органний зал. У суботу, 20 листопада, транслюватимуть Апокаліптичну симфонію Андреса Уйбо у виконанні органістки з Естонії Улли Кріґул. А наступного дня, 21 листопада, не пропустіть мелодійних Дворжака, Шуберта і Гайдна на онлайн-концерті квартету імені Лисенка, який недавно відсвяткував 70-річний ювілей. Трансляції та записи будуть доступні на каналі Ukrainian Live Classic у Youtube.
«Втрачений рай» Петра Сипняка
Художник Петро Сипняк відкрив персональну виставку в арт-салоні «Велес». Її можна оглядати від четверга, 18 листопада, до середини грудня. Цю серію митець об'єднав темою «Втрачений рай», де роздумує про людину, її пошуки гармонії, балансу між розумом і почуттями, інстинктами та духовністю.
«Виставка побудована на міфології, на намаганнях зрозуміти людину, зрозуміти її внутрішні підсвідомі пориви. Я намагався хоч трошки розкрити їх у своїх роботах. От до прикладу, є робота «Колесо долі» - всі ми крутимося на тому колесі долі, сьогодні ми нагорі, завтра надолі», - розповів народний художник Петро Сипняк.
Деталі знайдете за посиланням.