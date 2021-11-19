У Львові з 3 по 5 грудня у Львові пройде XХІ Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez. Наймасштабніший за територією поширення джазовий фестиваль Європи у ці дати також відбудеться ще у п’яти містах України та Польщі (у Києві, Тернополі, Дрогобичі, Перемишлі, Вроцлаві).

Організатори обрали гасло фестивалю: «Музична розкіш повноліття». «Jazz Bez – символ переможної сили музики і людей культури. Цього року ми знову вибрали для проведення відкриту локацію: Ennio Event Square, де музиканти і глядачі комфортно розмістяться на безпечній, але зручній для концертів відстані», – обіцяють вони.

Серед запрошених зірок – музиканти з США, Швейцарії, Болівії і, звісно, польські і українські артисти. У Львові буде два концертних дні, а також окремий день для навчання та близького знайомства із джазовою музикою для школярів тастудентства.

Так, 2 грудня, у четвер, в Інституті Стратегії Культури відбудеться відкриту лекція«Джаз – музика вільних». Її традиційно підготували для школярів міста, аби познайомити з еволюцією розвитку музики загалом і людського пошуку свободи зокрема. Музичний супровід цієї лекції – піаніст Том Логолообі.

А вже 3 грудня у Ennio Event Square (Джерельна, 22) о 19 годині на сцену вийде професор Краківської Музичної Академії Піотр Вилежол, який презентує нову програму «Wabend» разом з Марціном Домініком Калеткою, Девідом Годеком та Максом Мухою.

О 20:30 на сцені їх змінить американськавокалістка Інгрід Артур, яка спільно з українськими та польськими музикантами готує спеціальну програму із хітів соул, госпел та фанк музики в джазових аранжуваннях.

3 та 4 грудня у Львівській Національній Музичній Академії, о 12 годині відбудеться конференція «Час на джаз». Участь візьмуть українські та італійські викладачі, композитори та музиканти. До слова, саме зарубіжні гості проведуть майстер-клас для студентів закладу на тему «Особливості актуальної італійської джазової школи».

4 грудня, в Ennio Event Square о 19 годині буде змога почути Аntonio Flinta quartet зІталії. А з 20:30 гратиме унікальний еко-джазовий проект Paykuna (Швейцарія-Болівія).

5 грудня відбудеться підсумковий концерт учнів львівської джазової школи під керівництвом Ігоря Гнидина. Він розпочнеться о 19 годині в LV Cafe jazz club. В цьому ж клубі щовечора відбуватимуться джем-сейшни.