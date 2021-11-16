Фільм «Мій юний принц» розповідає історію гомосексуальних стосунків, прем'єра запланована на літо наступного року

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 16 листопада, звернулася до міністерства культури та інформаційної політики, Державного агентства України з питань кіно з вимогою позбавити державного фінансування виробництво фільму Хачіка Васіляна «Мій юний принц». Звернення, зініційоване ВО «Свобода», підтримали 46 депутатів.

У вересні цього року фільм про дорослішання й ЛГБТ-стосунки між чоловіками «Мій юний принц» переміг на 17 конкурсі Держкіно, яке профінансує його у розмірі 20 млн грн. Реліз запланований на липень 2022 року. Депутати обурені, що журі конкурсу вирішило надати державну підтримку стрічці, яка, на думку обласних обранців, ображає релігійні почуття більшості українців.

«І на це кіно з державного бюджету буде виділено 20 мільйонів гривень! Чому журі конкурсу вирішило надати державну підтримку картині, у якій відверто знущаються з релігійних почуттів християн?! Невже творчі люди, очевидно авторитетні в своїй царині, не відчули, не побачили цієї зневаги та насмішки над святими для мільйонів українців речами?», – йдеться у зверненні Львівської облради.

Депутати вважають неприпустимим не тільки фінансування фільму режисера Хачіка Васіляна «Мій юний принц» із державного бюджету, а й загалом вихід та демонстрування цієї стрічки. Відповідні вимоги скерували до Держкіно та міністерства культури.

У центрі сюжету стрічки «Мій юний принц» – 17-річний підліток Поль, який страждає на хворобу розладу психіки. Він веде розгульне життя у своєму шикарному домі. Хлопець відчуває нездоровий сексуальний потяг до власної матері Софії. Все змінюється з появою інших героїв – Марка та його сина Антуана. Між дорослими зав’язуються стосунки, а також між Полем та Антуаном. У результаті це призведе до трагедії – справи про подвійне вбивство.

У стрічці знімуться українські актори: Ахтем Сеітаблаєв, Петро Ниньовський, Вікторія Литвиненко, Євгеній Лісничий, Ксенія Жданова, Анастасія Пустовіт, Павло Вишняков. Продюсером ЛГБТ-історії буде Олексій Гладушевський, який вже назвав фільм масштабним арткіно з по-справжньому шекспірівським сюжетом – «українським «Гамлетом».