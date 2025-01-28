У Львові утворилися великі черги на проходження ВЛК

У Львові спостерігається значний наплив чоловіків, які раніше отримали статус обмежено придатних до служби, на проходження військово-лікарських комісій. ВЛК працюють у три зміни, залучивши всіх резервних працівників.

Як пояснили в управлінні охорони здоров’я Львівської міськради, черги спровоковані тим, що більшість обмежено придатних зволікали до крайнього терміну з проходженням ВЛК. Держава визначила, що обмежено придатні для служби повинні пройти військово-лікарську комісію до 5 лютого.

«Державою було передбачено дев’ять місяців, щоб усі обмежено придатні пройшли повторний огляд ВЛК на ступінь втрати працездатності. Однак, більшість заявників не поспішали проходити повторний огляд протягом встановленого часу і відтермінували свій візит до кінцевого терміну. Тому за останній час фіксуємо такий ажіотаж у наших міських ВЛК. Наприклад, у Сихівському ВЛК, якщо з 4 травня до 1 січня пройшли цей огляд 182 обмежено придатні особи, то за період з 1 до 20 січня – 150 осіб», – каже керівниця управління охорони здоров’я ЛМР Марта Матюшко.

Станом на сьогодні загалом у Львові в електронній черзі на повторне проходження ВЛК перебувають близько 700 військовозобов’язаних осіб, які раніше мали статус обмежено придатних.

Марта Матюшко зауважила, що згаданий ажіотаж не впливає на роботу ВЛК щодо людей, які хочуть підписати контракт із ЗСУ. Їх приймають першочергово.

Нагадаємо, у Львові діє чотири районні ВЛК при ТЦК та СП, створені на базі міських медичних закладів: Галицько-Франківська ВЛК (на базі 2-ї поліклініки), Личаківсько-Залізнична ВЛК (на базі 6-ї поліклініки), Сихівська ВЛК (на базі Першого медоб’єднання) і Шевченківська ВЛК (на базі Другого медоб’єднання).