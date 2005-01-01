Львівські волейбольні «Кажани» виграли перший матч плей-оф проти «Буревісника»

У суботу, 24 березня, відбулися перші матчі чвертьфіналу плей-оф Суперліги України з волейболу. Львівські «Барком-Кажани» на перший матч проти «Буревісник-ШВСМ» відправилися до Чернігова.

Львів’яни, які до цього вибороли Кубок України з волейболу, а у регулярному чемпіонаті зайняли другу позицію, і у цій грі були явними фаворитами. Що і підтвердили на майданчику. Хоча сама гра виявилася доволі напруженою, і переможці кожного сету визначалися в запеклій боротьбі. Хоча всі три сети «Кажани» занесли собі в актив, здобувши перемогу 3:0 (25:21; 25:23; 25:21).

Тепер на команди очікує гра-відповідь. Вона відбудеться у Львові 28 березня в ПС «Галичина». Початок о 17:30.

Нагадаєм, переможець пари визначається у двох матчах. У випадку нічийного рахунку, додаткова гра у Львові відбудеться 29 березня, о 11:00 годині.