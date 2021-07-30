Організатори першого в Україні мистецького аудіофільму «Біблія – Книга Життя» запрошують акторів та акторок взяти у кастингу. Проект реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Проект має на меті створити перший в Україні якісно новий мистецький аудіальний продукт, що міститиме тексти Святого Письма, Біблії.

«Для багатьох народів Біблія стала книгою, яка дала поштовх для розвитку національної мови, освіти, релігії та мистецтва. За часів незалежної України було лише 3 спроби аудіозапису різних перекладів Біблії українською мовою. На жаль, більш, як за 13 років ми не побачили жодного нового аудіозапису Біблії, книги бестселлера, не говорячи вже про спроби створення мистецького аудіофільму чи радіовистави, чи іншого сучасного аудіального продукту», – повідомляють ініціатори проекту.

Цей аудіофільм на тексти Святого Письма буде першим, який озвучили українською мовою й для запису якого створюється спеціальний звуковий каталог, зібраний з польових експедицій записуючи різноманіття звукового ландшафту України з технологією Binaural та Ambisonic Audio Recording.

До створення аудіофільму залучать близько 100 акторів, як професіоналів, так і аматорів, волонтерів, учасників АТО, людей з особливими потребами різни тощо.

До участі в кастингу відбору голосів для головних та другорядних персонажів аудіофільму запрошують професійних акторів та акторок віком 30-70 років. Учасникам потрібно перейти за посиланням, щоб отримати тексти, і начитати їх тривалістю до 5-ти хвилин.

Зачитані тексти та записані у форматі аудіо, за допомогою диктофону або мобільного телефону, потрібно надіслати на наш e-mail (в листі вкажіть Ваше ім'я та прізвище, вік, місце праці, як актора, контактний телефон): bibleaudiofilm@gmail.com.

Після попереднього відбору, акторів запросять у студії в Києві та Львові для пробного професійного звукозапису та обговорення, фінансових умов і можливої участі в проекті.