Пандемія коронавірусу внесла зміни у наше звичне життя, одна з яких – вимога носити маски у громадських місцях. Чи зможете ви впізнати відомих акторів, коли ключовим залишиться погляд? Давайте перевіримо.

Оглядачка ZAXID.NET Катерина Сліпченко зараз перебуває на Каннському кінофестивалі та поділилась ексклюзивними фото акторів у захисних масках. Ми доповнили її колекцію ще кількома фото та створити невеликий тест. Впізнаєте, хто в масці?