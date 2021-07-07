Культура
фото Freepik
А хто це в нас такий у масці?
Пандемічний тест для справжніх кіноманівСофія Лазуркевич, 0
фото Freepik
Пандемія коронавірусу внесла зміни у наше звичне життя, одна з яких – вимога носити маски у громадських місцях. Чи зможете ви впізнати відомих акторів, коли ключовим залишиться погляд? Давайте перевіримо.
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Оглядачка ZAXID.NET Катерина Сліпченко зараз перебуває на Каннському кінофестивалі та поділилась ексклюзивними фото акторів у захисних масках. Ми доповнили її колекцію ще кількома фото та створити невеликий тест. Впізнаєте, хто в масці?
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