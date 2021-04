У неділю, 25 квітня, стали відомі переможці найвідомішої кінематографічної премії «Оскар». Найкращім фільмом року назвали «Земля кочівників».

Цього року пандемія внесла корективи і у терміни (зазвичай переможців нагороджують у лютому), і у організацію церемонії.

Не було великої кількості запрошених, а ті хто був (кажуть, що усі вони повинні були здати тест на Covid-19) мали мати медичні маски, які вони вбирали на червоній доріжці та під час рекламних пауз. Сиділи зірки у залі, хоч і без масок під час трансляції, але на безпечній відстані один від одного. Але все ж таки глядачі мали змогу побачити обличчя улюблених акторів.

Щоб обійтись без масок та максимально убезпечити себе та інших, кожен учасник церемонії здавав тест на Covid-19 тричі. Коштом організаторів, звичайно.

Попри таке потужне тестування, традиційних поцілунків та обіймів також не було. Проте організатори дали переможцям більше часу на промови та дали можливість розповісти про себе усім номінантам.

Через пандемію головна локація перенеслася з Dolby Theatre на залізничну станцію Union Station. Для тих претендентів на нагороду, які через карантинні обмеження не змогли прибути до США, були організовані локації в Європі - в Лондоні та Парижі.

Але головне в «Оскарі» залишилось: інтрига. В основному вона полягала у тому, що ж переможе: політкоректність чи кіно. У підсумку дійшли компромісу. Тож розповідаємо про усіх переможців.

Переможці премії «Оскар 2021»

Найкращий фільм:

«Земля кочівників»

Цей фільм режисерки Хлое Цжао є переможцем Венеціанського фестивалю, він від самого початку був фаворитом у цій номінації. Ферн (Френсіс МакДорманд) живе у невеличкому містечку Емпайр, у штаті Невада. За короткий проміжок часу вона втрачає чоловіка та роботу. Ферн вирушила у подорож на своєму фургоні. Вона проїде майже усіма штатами Америки, а родиною для неї стала спільнота таких самих, як і вона, людей без даху над головою та стабільної роботи. Фільм уже побував в українському прокаті, проте через локдаун у Львові його не показали. Обіцяють буквально з дня на день.

Найкращий режисер:

Хлоя Чжао («Земля кочівників)

Режисерка намагається відповісти на запитання режисерка і намагається відповісти. Що спонукає людей вирушити у мандри? Чи завжди причиною є відсутність даху над головою? Які стосунки виникають у цих вічних кочівників? Режисерка народилася у Пекіні, проте навчалась у США. Окрім кінематографічної, вона має освіту політолога. Права на фільм придбала виконавиця головної ролі Френсіс Макдорманд і саме вона запросила Хлою Чжао у режисерське крісло, яка стала другою жінкою, що перемогла у цій категорії.

Найкращий актор:

Ентоні Гопкінс («Батько»)

Роль чоловіка, що все глибше «провалюється» у деменцію принесла Гопкінсу другого «Оскара», хоча номінацій він має шість номінацій.

Герої замкнені у квартирі, а точніше у свідомості Ентоні. Ми не завжди можемо відрізнити, що відбувається насправді, а що йому ввижається. Попри камерність та аж ніяк не оскарівський розмах, це один із найсильніших фільмів у номінації. Тонка, блискуче зіграна, драма, де важливими є акторська віртуозність. Режисер не уявляв нікого у головній ролі, крім Гопкінса. Він чекав на згоду актора кілька років. І недарма. У фільмографії актора чимало великих ролей. Але ця, без сумніву, стане однією із найпомітніших.

На церемонію Гопкінс не з’явився і навіть промови у записі від нього не було. Лише фотографія.

Найкраща актриса:

Френсіс Макдорманд («Земля кочівників»)

Це третій «Оскар» для дивовижної акторки, що стала справжнім локомотивом для фільму. Саме її гра є його головною принадою.

Найкращий актор другого плану:

Деніел Калуя («Юда та чорний месія»)

Калуя зіграв ватажка «Чорних пантер» у штаті Іллінойс Фреда Гемптона. Його герой, відданий ідеям Мао та Че Гевари, утім, у виконанні актора є харизматичним та фанатичним. І зрадженим.

1968 рік. Дрібний аферист Мартін О'Ніл (Стенфілд) конфіскує дорогі авто, прикриваючись підробленим жетоном ФБР. Дуже швидко його викривають та арештовують. У злодюжки є вибір: сісти за ґрати або стати інформатором ФБР, потрапивши до «Чорних пантер».

Найкраща актриса другого плану:

Ю-Джанг Юн («Мінарі»)

73-річна південнокорейська актриса дуже відома на батьківщині. Там її називають «корейською Меріл Стріп». От тільки на відміну від американки Ю-Джанг Юн має першу номінацію, у якій відразу перемогла.

Картина Лі Айзека Чуна розповідає про родину корейських мігрантів, які приїхали в 1980-і в Арканзас з Каліфорнії, щоб вирощувати на продаж корейські овочі. На допомогу з Кореї приїздить бабуся у виконанні Ю-Джанг Юн.

Найкращий оригінальний сценарій:

«Перспективна дівчина»

У фільмі британської актриси Еміральди Феннел, яка є і сценаристкою, сценарій є однією із головних принад. Саме історія є тою складовою, що зачаровує, лякає та тримає глядача у напрузі. З одного боку маємо ніби то звиклий фільм про помсту. З другого сюжетні та жанрові кульбіти, які весь час він робить, надає йому оригінальності та свіжості. Фільм став для Феннел режисерсьим дебютом.

Найкращий адаптований сценарій:

«Батько»

Французький письменник, драматург, сценарист та режисера Флоріан Зеллер екранізував власну п’єсу, яка з успіхом йде в європейських театрах. Це історію про батька, що старіє та не може сам собі зарадити, про його доньку, що намагається йому допомогти. Натякнемо: скоро ця п’єса вийде в одному з київських театрів з добре відомим львів’янам актором у головній ролі.

Найкращий анімаційний фільм:

«Душа»

Сюрпризу не сталося! Переміг фаворит. Після успіху анімаційного фільму студії Pixar «Думками навиворіт» лише питанням часу залишалось подальше занурення аніматорів у внутрішній світ людини.

Шкільний вчитель музики Джо Гарднер (в оригінальному озвучанні – Джеймі Фокс, який отримав свій «Оскар» за роль Рея Чарльза) марить джазом і понад усе мріє про сцену. Наближається день, коли це стане реальністю і він зможе проявити свій талант. Та стається нещасний випадок. Душа Джо відокремлюється від тіла та потрапляє у дивне місце. Тут живуть душі, які ще не прийшли в наш світ. Дуже заслужена перемога.

Найкращий анімаційний короткометражний фільм:

«Якщо щось трапиться, я люблю вас»

Не дуже характерна для анімації розповідь про батьків, що плакують загибель доньки під час стрілянини у школі. Режисери – Майкл Говье, Вілл МакКормак.

Найкращий фільм іноземною мовою:

«Ще по одній» (Another Round, Данія)

Данський фільм Томаса Вінтенберга «Ще по одній» (Druk) з Мадсом Міккельсеном свого часу був названий найкращим європейським фільмом року.

Фільм розповідає про чотирьох шкільних вчителів. Кожен з них у свій спосіб переживають кризу середнього віку. Вони вирішують перевірити теорію, за якою людині від народження бракує певної кількості проміле у крові. Тож друзі починають підтримувати постійний рівень алкоголю у крові.

Найкраща музика:

«Душа» (Soul)

У анімації про шкільного вчителя музики, який обожнює джаз, багато прекрасної музики, зокрема джазу. За нього у фільмі відповідає піаніст-віртуоз Джон Батист, який уже встиг пограти з такими музикантами як Стіві Вандер, Принц, Ленні Кравіц, Білл Ласвелл та Вінтон Марсаліс. Він подякував батькам за те, що у дитинстві оплатили йому уроки музики. А композитори Трент Резнор та Аттікус Росс працювали також і над «Манком».

Найкраща пісня

Fight for You («Юда і Чорний Месія»). Музика: H.E.R, Дернст «D'Mile» Еміль II, слова: H.E.R, Тіара Томас

H.E.R. – американська хіп-хоп-співачка й авторка-виконавиця, лауреатка двох Греммі.

Найкраща робота художника:

«Манк»

Чорно-біла картина Девіда Фінчера є найстильнішим номінантом на «Оскар». Робота художників у історії про голлівудського сценариста є надзвичайною. Історія сценариста фільму Орсона Велса «Громадянин Кейн» Германа Манкевича написав батька режисера, журналіста Джека Фінчера. Це спогади про Голлівуд реальний, водночас міфотворення Голлівуду 30-40-х рр. минулого століття. А ще це дуже кіноманське кіно: його варто дивитись в комплекті з «Громадянином Кейном» насамперед та іншими картинами.

Найкращий дизайн костюмів:

«Ма Рейні: Мати блюзу»

Костюми – далеко не остання складова фільму, поставленого за театральною п’єсою і дія якого відбувається переважно у студії звукозапису, щоб глядачі перенеслися у Чикаго 1920-х.

Запис на стадуї Paramount в Чикаго 2 липня 1927 року стає справжнім полем бою. Видатна виконавиця, легендарна «Мати блюзу» Ма Рейні (Віола Девіс) вступає в суперечку зі своїм білим менеджером і продюсером за свої права. Поки музиканти чекають на неї амбітний трубач Ліві Грін (остання роль Чедвіка Боузмана) намовляє своїх колег-музикантів до конфлікту з керівництвом.

Найкраща операторська робота:

«Манк»

Ерік Мессершмітт створив справжнє диво. Фільм знімався на чорно-білу плівку, а Девід Фінчер обігрував стилістичні прийоми Орсона Велса. Разом з художниками усі вони створили дуже стильне, точне та довершене видовище.

Найкращий монтаж:

«Звуки метала»

Точна акторська гра, вміння авторів втриматись від моралізаторства, вражаюча робота зі звуком. І, звичайно, монтаж. Це не велика, але дуже якісна драма, яка залишає місце і для оптимізму. Фільм став дебютом для режисера Даріуса Мардера.

Найкращий грим та зачіски:

«Ма Рейні: Мати блюзу» (Ma Rainey’s Black Bottom)

Фільм Джорджа С. Вольфа за сценарієм Рубена Сантьяго-Хадсона розповідають про відому співачку блюзу Ма Рейні та розвиток звукозапису в Чикаго 1920-х років. Головну роль зіграла Віола Девіс, яка завдяки гримерам та власній акторській майстерності перевтілились у знамениту співачку.

Найкращий документальний фільм:

«Мій учитель – восьминіг» (My Octopus Teacher)

Родинне кіно Піппи Ерліх та Джеймса Ріда про небачену дружбу між людиною та восьминогом. Робота над фільмом тривала три роки.

Найкращий документальний короткометражний фільм

«Колетт»

Фільм режисера Ентоні Джаккіно розповідає про учасницю французького «Опору».

Найкращі візуальні ефекти:

«Тенет»

Фантастичний шпигунський екшн Крістофера Нолана, який сам написав сценарій. Бюджет склав 200 млн доларів. Зйомки почалися у семи країнах. Україну знімали у Таллінні. Нолан, як і в ряді своїх попередніх робіт, звернувся до феномену нелінійності часу, а також подав своє бачення інверсії предметів.

Найкращий звук:

«Звуки метала»

У цій номінації перемога була очевидною: у «Звуках металу» робота зі звуком помітна та надзвичайно важлива. Адже автори намагаються змусити глядачів пережити те, що відчуває головний герой, саме завдяки звуку.