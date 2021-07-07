У Каннах урочисто відкрився щорічний кінофестиваль. Попри песимістичні прогнози, спрагла кіно публіка штурмувала зали. Традиційні мисливці на зірок були на своїх місцях вчасно. Хоча звиклий щільний натовп був таки меншим, ніж у попередні роки.

Попри усілякі організаційні складнощі та незручності учасники та гості не шкодують слів вдячності для організаторів. Член журі, бразильський режисер Клебер Мендонса Фільо мало не зі сльозами на очах розповів, що у Каннах він вперше відвідає кінозал за останні майже два роки. І у кожній промові звучить оптимістична теза: кіно не спинити.

Джоді Фостер отримала нагороду з рук Педро Альмодовара

Відкриття фестивалю відбулось відразу чотирма мовами: Педро Альмодовар – іспанською, Джоді Фостер – французькою, торішній тріумфатор Пон Чжун Хо – корейською, а голова журі Спайк Лі – англійською. Виглядало це як вдала імпровізація, але чи було так насправді, сказати важко. Адже зібралися справжні майстри екранних ілюзій.

Від перших же хвилин фестиваль заявив, що попри гламур (куди ж без нього), говорити тут планують про порушення прав людини, гендерну рівність, расові стереотипи тощо. Тобто віруси тут намагаються побороти і у прямому, і у переносному сенсі. Уже на першій же зустрічі журі уз журналістами багато говорили про боротьбу за права людини (з блискучої подачі журналістки з Грузії) та про те, що кіно у боротьбі за різність має унікальні можливості.

Лео Каракс

Цього року вперше фестиваль навіть запропонував цілу програму «Кіно та клімат». Не може не дивувати, що саме там опинився і фільм Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст».

На церемонії відкриття вручили перше «золото»: почесну «Золоту пальмову гілку» отримала акторка та режисерка, володарка «Оскара» Джоді Фостер. 58-річна Фостер вперше з’явилась у Каннах в 12 років із фільмом «Аліса тут більше не живе». Потім був тріумф «Таксиста» та ще багато фільмів у Каннах.

Фестиваль відкрився фільмом Лео Каракса «Аннет», на червону доріжку вийшов режисер та виконавці головних ролей Маріон Котіяр та Адам Драйвер. Проте до прес-конференції останній «не дотягнув». Причини не пояснювали. Сподіваємось, його тест на Covid-19, який тут здають набагато частіше, ніж квитки у кіно, є негативним.

Маріон Котіяр

Зворушливим був момент, коли під час відкриття вітали оплесками учасників неіснуючого 73-го фестивалю. Нагадаємо, його скасували через пандемію, проте організатори дали йому номер, а обрані для конкурсу фільми отримали право використовувати лого фестивалю незалежно від того, де відбулась їх прем’єра.

74-й стартував, бажаємо йому менше нервів та хаосу. Кіно не спинити, кажуть тут. Побачимо.

Фото Катерини Сліпченко (Канни)