Львівський автобусний завод відсудив ₴120 млн у Київпастрансу

ЕкономікаЮлія Лавришин, сьогодні, 13:104000

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Львівський автобусний завод відсудив ₴120 млн у Київпастрансу
фото InfoResist
У 2012 році ЛАЗ домовився з Київпастрансом про постачання 17 низькопідлогових тролейбусів ЛАЗ Е-301

Київський апеляційний господарський суд зобов'язав комунальне підприємство «Київпастранс» виплатити 119,9 млн грн ТОВ «Львівські автобусні заводи» (ЛАЗу) за 17 тролейбусів, які були поставлені ще в 2012 році. Таке рішення суд виніс 4 квітня.

21 травня 2012 року ЛАЗ домовився з Київпастрансом про постачання 17 низькопідлогових тролейбусів ЛАЗ Е-301 довжиною понад 18,7 м. Згідно з угодою, загальна вартість тролейбусів склала 62,9 млн грн.

У матеріалах справи сказано, що Київпастранс заборгував ЛАЗу 62,9 млн грн, тобто усю суму за договором, 4,7 млн грн пені, 6,25 млн грн в якості 3% річних пені та понад 50 млн грн інфляційних втрат.

Суд частково задовольнив апеляційну скаргу ЛАЗу і постановив виплатити 62,9 млн грн заборгованості, а також 50,3 млн гривень інфляційних втрат та 6,24 млн грн в якості 3% річних пені. Також суд поставив виплатити ЛАЗу 280 тис. грн судового збору за розгляд справи в апеляційній інстанції та 198,8 тис. грн судового збору за розгляд справи в першій інстанції. Відтак Київпастранс зобов’язаний виплатити ЛАЗу 119,9 млн грн.

Нагадаємо, подібна ситуація була і у Львові. Місто заборгувало ЛАЗу 20 млн грн за 31 придбаний у 2009-2010 роках автобуси. Після тривалих суперечок у жовтні 2017 року Львівська міська рада відмовилась від підписання Меморандуму про списання цього боргу, через що ці автобуси арештували і навіть затримували.

Додамо, що ЛАЗ викупив та довів до банкрутства російський бізнесмен Ігор Чуркін. Холдинг зупинив виробництво у 2014 році. Саме через це Львів відмовився виплачувати борг. Зараз ТОВ «Львівські автобусні заводи», яке перебуває в процесі припинення, офіційно зареєстроване на Ігоря Чуркіна та низку компаній, зареєстрованих в Канаді і Великобританії.

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