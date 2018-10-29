Львівський художник Віктор Жмак запрошує на «Квіти, вино і кобіти»

Львівський художник Віктор Жмак вже й сам не знає, яка це за рахунком його персональна виставка – тридцята чи сорокова. Він запрошує до галереї Мадам Пальмгрен на живописну експозицію «Квіти, вино та кобіти».

Митець вирішив трішки додати радості до сірих буднів: «Суцільний пре негатив з усіх кінців світу, з преси, з телебачення.. Я так подумав-подумав і надумав створити. Ну, може, трішки іронії в цьому – «Квіти, вино і кобіти». Але ну, що ще може бути найбільш позитивного?!».

Бо жінки ‒ це музи Віктора Жмака, цього безперервного трудоголіка. Він може малювати, дивлячись телевізор, чи навіть у ванні. До прикладу, диптих «Червоне та біле вино» намалював лише за ніч. І загалом ці роботи на виставці, а їх там понад чотири десятка, створив лише за ці літо-осінь.

«Мужчина завжди створює, десь підсвідомо маючи на увазі жінку. Навіть квіти, навіть пейзаж ‒ все, що він робить. Хату будує теж для жінки! Ну, а кому?», ‒ пояснив художник.

Окремий доробок експозиції ‒ краса Хорватії, де митець відпочиває вже четвертий рік поспіль. Це пейзажі Рогозниці, яку пензлем оспівував два тижні.

«В мене на причалі стояв етюдник. Дружина моя бігала сюди, приносила мені сніданок, каву. Бо ми жили нагорі в будиночках, поряд. Біля мене лежали вудки, я ще ловив рибу ‒ і все паралельно. А неподалік ще й купався», ‒ додав Віктор Жмак.

Його роботи бачили у Італії, Німеччині, Польщі. А коли майже 30 років жив у Росії, то й там влаштовував по дві-три виставки на рік. Насолодитися ж «Квітами, вином і кобітами» можна до 7 листопада на вул. Федорова, 8.