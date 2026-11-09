Львівському історичному музею надали статус національного
Президент підписав указ 9 листопада
Львівський історичний музей отримав статус національного. Відповідний указ у понеділок, 9 листопада, підписав Президент України Володимир Зеленський. Про це повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.
«Це визнання багаторічної праці колективу музею та його внеску у збереження й популяризацію української культурної спадщини», – наголосив очільник ЛОВА.
Львівський історичний музей є комунальним закладом Львівської обласної ради. З 2016 року його очолює Роман Чмелик. Музей має девʼять експозиційних локацій:
- Палац Бандінеллі – пл. Ринок, 2;
- Музей історії Львова (Чорна камʼяниця) – пл. Ринок, 4;
- Камʼяниця Корнякта – пл. Ринок, 6;
- Музей історії України – пл. Ринок, 24;
- Музей-арсенал – вул. Підвальна, 5;
- Музей «Літературний Львів першої половини ХХ століття» – вул. Героїв Майдану, 18;
- Музей визвольної боротьби України – вул. Лисенка, 23-А;
- Історико-меморіальний музей Євгена Коновальця – село Зашків, Львівський район.
- Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича – вул. Білогорща.
«Для нашого музею, який понад століття зберігає безцінну історико-культурну спадщину України, це рішення є найвищим державним визнанням багаторічної праці багатьох поколінь музейників, науковців, реставраторів і хранителів музейних цінностей. Надання Львівському історичному музею статусу національний є свідченням високої державної уваги до розвитку музейної справи, підтримки української науки та культури», – прокоментували у самому музеї.
Львівський історичний музей заснований у 1893 році. У 1940 році його обʼєднали з Національним музеєм імені короля Яна III. Музей зберігає близько 380 тисяч музейних предметів, серед яких археологічні знахідки, рукописи та стародруки, нумізматична збірка, зброя, живопис, документи, предмети побуту й мистецтва. Серед найцінніших раритетів – Кристинопільський Апостол XII століття, Острозька Біблія 1581 року, обладунки крилатих гусарів, історичні нагороди та документи.