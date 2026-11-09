Музей розташований у Чорній камʼяниці на площі Ринок

Львівський історичний музей отримав статус національного. Відповідний указ у понеділок, 9 листопада, підписав Президент України Володимир Зеленський. Про це повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.



«Це визнання багаторічної праці колективу музею та його внеску у збереження й популяризацію української культурної спадщини», – наголосив очільник ЛОВА.



Львівський історичний музей є комунальним закладом Львівської обласної ради. З 2016 року його очолює Роман Чмелик. Музей має девʼять експозиційних локацій:

Палац Бандінеллі – пл. Ринок, 2;

Музей історії Львова (Чорна камʼяниця) – пл. Ринок, 4;

Камʼяниця Корнякта – пл. Ринок, 6;

Музей історії України – пл. Ринок, 24;

Музей-арсенал – вул. Підвальна, 5;

Музей «Літературний Львів першої половини ХХ століття» – вул. Героїв Майдану, 18;

Музей визвольної боротьби України – вул. Лисенка, 23-А;

Історико-меморіальний музей Євгена Коновальця – село Зашків, Львівський район.

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича – вул. Білогорща.

«Для нашого музею, який понад століття зберігає безцінну історико-культурну спадщину України, це рішення є найвищим державним визнанням багаторічної праці багатьох поколінь музейників, науковців, реставраторів і хранителів музейних цінностей. Надання Львівському історичному музею статусу національний є свідченням високої державної уваги до розвитку музейної справи, підтримки української науки та культури», – прокоментували у самому музеї.

Львівський історичний музей заснований у 1893 році. У 1940 році його обʼєднали з Національним музеєм імені короля Яна III. Музей зберігає близько 380 тисяч музейних предметів, серед яких археологічні знахідки, рукописи та стародруки, нумізматична збірка, зброя, живопис, документи, предмети побуту й мистецтва. Серед найцінніших раритетів – Кристинопільський Апостол XII століття, Острозька Біблія 1581 року, обладунки крилатих гусарів, історичні нагороди та документи.