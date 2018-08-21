Львівський клуб «Отаман» виборов Кубок України та міста з драгонботу

На озері в Наварії зібралися найкращі веслувальні клуби України. Спортсмени мали нагоду поборотися за кубки Львова та країни.

Щоб отримати бажані нагороди, команди мали показати найкращі результати на дистанціях у 200, 500 та 2000 метрів. Головний тренер клубу «Отаман» Роман Бундз каже: «Вже втретє ми проводимо ці змагання, третій рік поспіль. Для нас ці змагання – репетиція перед чемпіонатом Європи».

Подив у всіх глядачів викликає дивна форма 12-метрового човна. Крім голови і хвоста дракона, характерною складовою є і барабан, який відіграє важливу роль. Барабанщиця клубу «Отаман» Оксана пояснює: «Це важливо. Я дивлюся на загрібних і орієнтуюся за ними, оскільки вся команда робить те, що вони. Хлопці піднімають темп, і, відповідно, я починаю швидше стукати».

Окрім ритму і бойового духу важливою частиною цього виду спорту є фізична сила і витривалість. А команди, які зможуть це все поєднати, неодмінно стануть переможцями запливу.

Перемогу у змаганнях здобув львівський клуб «Отаман». Веслувальники змогли повторити минулорічний успіх і завоювали золотий дубль на усіх дистанціях. Попереду у човнярів ‒ чемпіонат Європи, що відбудеться у німецькому Бранденбурзі.

До слова, історія цього виду спорту почалася понад 2 тис. років тому в Китаї. За цей період в Азії «дракони» набули такої популярності, що нині, за даними Азійської та міжнародної федерацій, у цьому регіоні світу налічується близько 150 мільйонів людей, що займаються і виступають у турнірах.