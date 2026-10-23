Львівський медуніверситет зобов’язав викладачів вести студентів в укриття

Унаслідок суперечок у соцмережах через скарги студентів на продовження занять під час загрози реактивних безпілотників та оголошення підвищених рівнів небезпеки, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького посилює безпекові заходи. Ректор Орест Чемерис підписав наказ про обов’язкове припинення занять і негайний перехід усіх учасників освітнього процесу в укриття під час кожної повітряної тривоги. Про запровадження нових правил повідомили на сторінці навчального закладу у Facebook.

Приводом для офіційного рішення та активного обговорення стали численні дописи й відео студентів у соцмережах. Здобувачі освіти скаржилися, що в окремих випадках навчання тривало навіть під час загрози ударів реактивних безпілотників.

Водночас думки в мережі розділилися. Поруч із обуренням з'явилися й коментарі на захист університету. Деякі дописувачі зазначали, що самі студенти нерідко обирають залишатися в аудиторіях та продовжувати пари під час тривог.

Аби врегулювати ситуацію та унеможливити будь-які трактування, керівництво ЛНМУ затвердило чіткий алгоритм дій. Згідно з новим наказом ректора, у разі оголошення повітряної тривоги заняття та заходи негайно припиняються. Відповідальність несе викладач, адже саме він зобов’язаний організувати вихід студентів та супроводити їх визначеним маршрутом до укриття, а перебування в безпеці є обов’язковим.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Ситуацію та ухвалення нового наказу прокоментувала перший проректор з науково-педагогічної роботи ЛНМУ Ірина Солонинко: «Було декілька подібних наказів. Щоразу, коли виникає небезпека, ми вдосконалюємо та покращуємо наші алгоритми. Сьогодні можна однозначно мовити про позитивні зрушення, ми нічого не приховуємо. Сьогодні у нас вийшов новий наказ із чітким алгоритмом дій.

Стан укриттів дуже залежить від конкретного корпусу, але фізично місця в них вистачає для всіх. Згідно з новим документом, під час сигналу тривоги освітній процес негайно припиняється, а всі скеровуються в укриття. Це правило є єдиним для всіх: навіть якщо тривога застала студентів під час практики в клініках, лабораторіях чи операційних, вони вимушені перервати роботу та спуститися в укриття разом із викладачами та пацієнтами.

Цей наказ виданий не просто як реакція на окремі обговорення, а тому що ми систематично посилаємося на відповідні безпекові норми та інструкції. Відтепер є чіткий алгоритм дій, за яким усе негайно зупиняється, а люди прямують до безпечного місця».