Мерія має з’ясувати, чому директорка школи не повідомила про проблему

У середу 21 жовтня, «Прикарпаттяобленерго» знеструмило ліцей № 25 Івано-Франківської міської ради. Мер Руслан Марцінків дізнався про інцидент з мережі, пообіцявши відновити електропостачання у п’ятницю, 23 жовтня.

Про інцидент у ліцеї повідомили батьки учнів у соцмережах. «Як вам сьогоднішній висєр зі світлом? Бо я в а..уї. Школі відключили світло за неоплату», – написала користувачка тредсу під ніком isaieva.

У четвер, 22 жовтня, енергетики підтвердили, що знеструмили ліцей через борги. За словами прессекретарки «Прикарпаттяобленерго» Анастасії Стецькович, світло відключили за заявкою постачальника електроенергії – державного підприємства «Укрінтеренерго».

«Відключення відбулося через заборгованість. Постачальник подав заявку. І ми, як оператор системи розподілу, мусили її виконати», – повідомили «Галці» в компанії.

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Водночас заступниця мера міста, директорка департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко розповіла, що заклад продовжує працювати, а світло є в укритті.

«Знаю, що в якихось кабінетах не було, бо вони підключали опалення, певне, якесь електричне. Думаю, десь не витримала мережа. Але загалом харчування там є. Відповідно, світло є», – сказала посадовиця.

Натомість мер Руслан Марцінків у вечірньому ефірі ТРК «Вежа» 22 жовтня зізнався, що прочитав про відключення світла в ліцеї в інтернеті.

«Сам дізнався сьогодні з інтернету. Зразу подзвонив в обленерго, світло завтра буде», – пообіцяв міський голова.

Після інциденту у Франківській мерії проведуть внутрішнє розслідування та з’ясують, чому директорка школи Світлана Якимів не повідомила про проблему з електропостачанням.