Музей Івана Франка отримав службове авто Opel Combо Life

Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка отримав службовий автомобіль Opel Combо Life вартістю понад 700 тис. грн.

За інформацією Львівської облдержадміністрації, 700 тис. грн на купівлю автомобіля виділили з обласного бюджету, а приблизно 100 тис. грн додав музей. Ці гроші витратили, зокрема, на його оформлення та страхування. Ключі від автомобіля директор Музею Богдан Тихолоз отримав у четвер, 30 грудня.

Як пояснили в музеї, дотепер для пересувних виставок його працівники використовували власні автомобілі. За словами Тихолоза, тепер для цього використовуватимуть службовий автомобіль. Він додав, що музей проводить виїзні виставки не лише в Україні, але й за кордоном.