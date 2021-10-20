Портрет Франка був написаний з натури художником Фотієм Красицьким

Дім Франка отримав портрет Івана Франка роботи Фотія Красицького. Портрет директорові музею Богданові Тихолозові у Києві передала Ольга Крекотень, донька українського літературознавця, вченого-медієвіста Володимира Крекотня.

«Безцінний дар для Дому Франка: портрет Івана Франка роботи Фотія Красицького! Цей портрет до Музею було передано родиною відомого літературознавця, вченого-медієвіста олодимира Івановича Крекотня з добрих рук пані Ольги Крекотень, за що їй складаємо щиру подяку», – написав у вівторок увечері, 19 жовтня, у себе на сторінці директор Дому Франка Богдан Тихолоз.

У коментарі ZAXID.NET Богдан Тихолоз розповів, що ескіз, найімовірніше, був зроблений у 1914 році у с. Криворівня на Івано-Франківщині. А сама робота була завершена на початку 1940-х.

Фото Богдана Тихолоза

«У нашій родині зберігається прижиттєвий портрет Франка, написаний з натури художником Фотієм Красицьким. Красицький – наш непрямий родич, він був одружений з Ганною Крекотень, сестрою мого рідного діда по батькові Івана Фотійовича», – розповіла про портрет Ольга Крекотень.

Також Богдан Тихолоз повідомив, що публічну презентацію портрета за участі дарувальниці планують влаштувати після того, як буде проведено наукове дослідження, яке є невід'ємною частиною обліку музейних предметів, а також після скасування карантинних обмежень.

Як зазначено у Вікіпедії, Фотій Красицький – український живописець і графік, педагог. Народився 24 серпня 1873 на Черкащині. Був внучатим племінником Тараса Шевченка по лінії його сестри Катерини. За кошт Миколи Лисенка навчався в Київській рисувальній школі Миколи Мурашка, в Одеському художньому училищі, а згодом – у Вищій художній школі при Імператорській академії мистецтв у Санкт-Петербурзі в майстерні Іллі Рєпіна. Із 1903 року жив і працював у Києві. Товаришував із багатьма діячами української культури, зокрема з родинами Косачів, Лисенків, Матушевських, Грушевських, Старицькиих, Марією Заньковецькою та іншими. Помер у Києві 2 червня 1944. Похований на Байковому кладовищі.