Саду біля Дому Франка у Львові повертають вигляд минулого століття
Навколо вілли, де жив поет, висадили низькорослі яблуні та плодові кущі
У Домі Франка, що розташувався на однойменній львівській вулиці, зміни. Його працівники взялись відроджувати сад, який поет та його родина плекали ще століття тому. Донині там збереглась лише 119-річна грушка.
До доброї справи долучилися й нащадки Каменяра, зокрема правнук Петро Галущак — син молодшої Франкової доньки Іванни. Він допоміг висадити яблуньку і смородиновий кущ. 67-річний чоловік пригадує: будучи дитиною, забігав сюди часто.
«Ще з дитинства пам'ятаю грушки й горіхи, які я тут збирав. У той час ще не було карликових чи середнього розміру дерев, тому вони повиростали величезними. Знаєте, відчував себе, як у казці: дивишся на яблучко, а дістати не можеш, виглядаєш грушку доти, доки вона не впаде. Франки мали компанійський характер, приймали в саду багатьох гостей», – розповідає він.
Речниця Дому Франка Марта Волошанська каже: ще не звівши до кінця цей будинок, Франко поїхав зі своїми синами до садівника та придбав кілька рослинних саджанців. Так творив свій «маленький рай».
«Ми схотіли відтворити його в часи сьогодення. Тому посадили ті ж вишні, яблуні, груші, глід, ще квітник, який забуяє влітку. Маємо навіть розроблену екскурсію садом Франка: будемо водити ним відвідувачів», – зазначає Марта Волошанська.
Зазначимо, що ідею відродження саду працівникам Дому Франка допомагає втілювати Австрійське бюро кооперації. На реалізацію проекту воно виділило 50 тис. грн.