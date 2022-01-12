Команда Дому Франка отримала нагороду у столиці Сербії

Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка отримав спецвідзнаку «За лідерство» міжнародної музейної премії Živa Award. Нагородження відбулося у середу, 12 січня, у Белграді (Сербія).

«Перша міжнародна відзнака. Дім Франка став першим серед українських музеїв, що увійшов до списку переможців цієї престижної премії, яку присуджують Форум слов’янських культур та Європейська музейна академія (EMA)», — написав директор музею Богдан Тихолоз у Facebook.

Варто зазначити, що це було вручення нагород премії «Жива» за 2020 рік. На церемонії найкращим музеєм визнали Музей різьби по дереву (Боснія і Герцеговина), а пам’яткою культурної спадщини – Регіональний етнографічний музей під відкритим небом «Етар» (Болгарія). Інших учасників відзначили спеціальними нагородами.

Дому Франка дісталась відзнака за лідерство. У дипломі зазначено: «Під відданим керівництвом, комплексною діяльністю та чіткою місією, заснованою на спадщині одного з найвизначніших слов’янських письменників, музей функціонує як соціально відповідальна та продуктивна установа. Тому його виділили як приклад найкращого досвіду в музейному управлінні валоризації культурної спадщини».

Диплом Дому Франка у спецвідзнаці «За лідерство» міжнародної музейної премії Živa Award

На премію номінувалися 22 музеї зі Словенії, Сербії, Росії, Польщі, Північної Македонії, Чорногорії, Чехії, Хорватії, Болгарії, Білорусі, Боснії і Герцеговини. Україну представляв тільки Дім Франка зі Львова.

Премією «Жива» з 2014 року відзначають найкращий музей та найкращий об’єкт спадщини у слов’янських країнах для популяризації експериментів, проектів, практик у музейній сфері цих країн. Премія заснована за ініціативою експертної проектної групи з країн-учасниць Форуму слов’янських культур.