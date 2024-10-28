Музейні експонати оцифрувала компанія Skeiron

Львівський музей історії релігії оцифрував і зібрав на єдиному сайті 1200 найцікавіших пам’яток з музейної колекції. Серед них скульптура, металеві вироби, живопис, графіка, нумізматика та стародруки. Фотографії артефактів супроводжуються описами українською та англійською мовами. Результати проєкту презентували 28 жовтня, повідомили у ЛОВА.

«Ми мали амбіцію зберегти й представити широку палітру експонатів – від кераміки до графіки, від медальйонів до старовинних текстів. Завдяки підтримці українських і міжнародних партнерів ми змогли залучити сучасне обладнання і створити платформу, що стане основою для подальшої роботи», – повідомив директор музею Орест Малиць.

Оцифруванням музейних експонатів займалися фахівці Skeiron.

«Цей проєкт дозволить відвідувачам не лише переглядати артефакти у форматі 3D на міжнародній платформі Sketchfab, а й взаємодіяти з експонатами в доповненій і віртуальній реальності. Завдяки QR-кодам користувачі зможуть побачити артефакти у власному просторі, що відкриває нові можливості для взаємодії з культурною спадщиною», – зазначив співзасновник компанії Skeiron Андрій Гривняк.

Зараз доступні 3D-моделі окремих експонатів, а незабаром на сайті з’явиться повний цифровий каталог.

«Ми показали різноманітні групи пам’яток: скульптуру, метал, живопис, графіку, нумізматику, стародруки. Деякі з яких датуються тисячоліттями. До прикладу, колекція включає пам’ятки трипільської культури, що розкривають унікальні аспекти історії релігійного життя в Україні та на всьому континенті, – як в Європі, так і в Азії», – додала координаторка проєкту Надія Полянська.

Вартість проєкту «Створення та популяризація цифрового архіву фондових колекцій Львівського музею історії релігії» – 930 тис. грн. Його реалізували за фінансової підтримки УКФ.