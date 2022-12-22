Упродовж року понад 5 тис. дітей зможуть пройти обстеження на новому рентген-апараті

У львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» запрацював оновлений рентген-кабінет із новим високотехнологічним рентген-апаратом. Особливість нового обладнання – мала доза опромінення, що дуже важливо для дітей. Вартість нового рентген-апарата – 7,5 млн грн, повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

Впродовж року щонайменше 5 тис. маленьких пацієнтів зможуть пройти обстеження на новому апараті за дуже короткий проміжок часу.

«Особливість нового обладнання – мала доза опромінення, що по-особливому важливо для діток, та можливість проводити цілий комплекс обстежень. Новий рентген-апарат для «Охматдиту» придбали за 7,5 мільйонів гривень коштом Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021 – 2025 роки», – повідомив Максим Козицький.

Завдяки цьому апарату можна використовувати прицільну рентгенографію, яка є затребуваною в пульмонології, ортопедії, травматології, гастроентерології та урології.

Сучасне програмне забезпечення дозволяє проводити весь комплекс роботи – від отримання цифрового зображення до його архівування та передачі у медичну інформаційну систему, за найкоротший проміжок часу, що значно пришвидшує діагностику пацієнта.

Великою перевагою цього апарата є те, кажуть у лікарні, що рентген робиться за короткий проміжок часу із надмалою дозою опромінення, що є дуже важливим, адже пацієнтами лікарні є діти від новонародження до 18 років.

«Завдяки сучасним технологіям апарату, ми можемо одразу бачити знімок на моніторі комп’ютера, маємо можливість постійного зв’язку під час обстеження через спеціальну аудіосистему і одразу роздруковувати результати обстеження на термоплівки», - повідомила лікар-рентгенолог Зиновія Жидяк.

Відтепер нове обладнання працюватиме у відремонтованому рентген-кабінеті. Ремонт обійшовся лікарні в 240 тис. грн.

«Приємно, що одна дія тягне за собою інші – так і творяться добрі зміни», –підсумував очільник ЛОВА.