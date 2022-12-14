Апарат придбали за кошти онкоцентру

Львівський регіональний лікувально-діагностичний онкоцентр закупив новий апарат, який дозволяє рятувати життя онкохворих пацієнтів навіть на пізніх стадіях захворювання. Вартість цього апарата – 2,9 млн грн.

За допомогою цього апарата можна продовжити життя хворих навіть на останніх стадіях захворювання. Мова йде про пацієнтів з раком яєчників, шлунка, кишківника, псевдоміксомою очеревини тощо. Суть лікування полягає у тому, що після оперативного втручання, як пояснив заступник генерального директора онкоцентру Олег Дуда, за допомогою цього апарата на 1-1,5 години у черевну порожнину вводять хіміопрепарат, який вбиває дрібні метастази і запобігає поширенню захворювання. Апарат сам підігріває хіміопрепарат до 41-43 градусів, а потім забирає його з черевної порожнини.

За допомогю нового апарата пролікували вже двох пацієнтів

«Метод хемоперфузії онкоцентр спільно з кафедрою онкології львівського медуніверситету запровадив ще 15 років тому. Львів є лідером в Україні за кількістю таких операцій. Але апарат, який був досі, дещо застарів. Новий апарат – ультрасучасний, він значно полегшує роботу хірургів, має багато ступенів контролю і процедура стає набагато безпечнішою і проводиться значно швидше. Якщо раніше, скажімо, хворі з четвертою стадією раку яєчника вважалися невиліковними і помирали, то нині п’ятирічна виживаність таких пацієнтів при застосуванні цього методу становить 50%», – каже Олег Дуда.

За допомогю нового апарата пролікували вже вже двох пацієнтів – 71-річного чоловіка з Львівщини з раком шлунка третої стадії і 64-річну жінку з Житомирщини з рідкісною патологією – псевдоміксомою очеревини. Це захворювання зустрічається вкрай рідко, 2-3 випадки на мільйон населення.

Чоловікові провели доопераційну хіміотерапію, повністю видалили шлунок, а тоді за допомогю нового апарата провели гіпертерміну хіміотерапію.

За словами завідувача відділення абдомінальної хірургії онкоцентру Мирона Огорчака, псевсоміксома очеревини ще 15 років була смертельним захворюванням і пацієнт міг прожити з ним не більше року. Зараз після операцій і гіпертермічної хемоперфузії ці пацієнти живуть 5-10 років.

У Львівському онкоцентрі таким способом пролікували вже понад 300 пацієнтів з різних областей України.