Лекції проводитимуть щосереди

Львівський обласний клінічний перинатальний центр, що на вул. Дж. Вашингтона, 6 у Львові, запрошує на лекції «Академії батьківства». Заняття для майбутніх батьків відбуватимуться протягом вересня. Про це повідомили на Facebook-сторінці центру.

Під час занять фахівці Львівського перинатального центру розповідатимуть, зокрема, коли їхати у пологовий будинок, як забезпечити успішне грудне вигодовування, про знечулення пологів, яким має бути харчування дітей протягом першого року життя. Також майбутні батьки дізнаються про особливості перебігу післяпологового періоду, як татам одягати, годувати, брати дитину на руки та що потрібно знати мамі, щоб подбати про зубки малюка ще до народження. Обговорюватиметься на одній із лекцій і тема партнерських пологів.

«Академія батьківства у вересні запрошує майбутніх батьків, а також тих, хто вже насолоджується батьківством, на корисні лекції та інтерактивні заняття. Не пропустіть нагоду отримати важливі знання та поради від наших висококваліфікованих фахівців», – зазначили у медичному закладі.

Лекції проводитимуть щосереди. Починатимуться вони об 11:00. На кожну подію треба попередньо реєструватися. Детальнішу інформацію та графік лекцій можна дізналися за посиланням.