Дітей виходжували неонатологи, а коли вони збільшили свою вагу вдвічі, виписали додому

Із Львівського обласного перинатального центру виписали трійню. Два хлопчики та дівчинка народилися на 30 тижні вагітності шляхом кесаревого розтину та перебували під наглядом лікарів 51 добу. Про це 7 травня повідомили на сторінці лікарні.

«У нас знову потрійна радість – трійня. Перший хлопчик народився із вагою 1200г, 35 см, дівчинка – 1200г, 39 см, третій хлопчик – 1300г, 39 см. 4/5 балів за шкалою Апгар», – повідомили у пологовому.

Спершу діти перебували у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. Після стабілізації стану їх перевели до відділення 2 етапу виходжування, де продовжили лікування. На спільному перебуванні з мамою та татом діти перебували з 32 доби життя.

Діток виписали додому на 51 добу життя з масою 2,21 кг, 2,41 кг, 2,43 кг і ростом 44-45 см.

Багатодітна сім'я поїхала додому (фото перинатального центру)

До слова, у Львівському обласному перинатальному центрі планують обладнати операційну в укритті. Для збору коштів на придбання професійного обладнання у неділю, 7 травня, провели благодійний аукціон.