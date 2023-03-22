Яна, Юля і Аня з центру вже поїхали додому

У середу, 22 березня, з Львівського обласного перинатального центру виписали трійню дівчаток, які перебували у центрі тиждень після народження. Це унікальний випадок, бо мамі вдалося доносити їх до 35 тижнів вагітності.

Зазвичай трійні народжуються передчасно і через це мають малу вагу, їх після народження ще довго виходжують у відділенні недоношених дітей. Але ці сестрички - просто богатирки.

«Це унікальний випадок, тому що вагітність вдалося доносити до 35 тижнів вагітності. Дві дівчинки народилися з вагою 2450 грам, третя - 2480 грам», – повідомила директорка Центру Марія Малачинська.

За її словами, родина, в якій народилася трійня, мешкає у Винниках. З 32 тижня вагітності майбутня мама Тетяна перебувала у відділенні екстрагенітальних захворювань та акушерської патології, де за нею спостерігали спеціалісти.

Діти народилися через кесарів розтин. До складу операційної бригади, яка проводила кесарів розтин, увійшли директорка Центру Марія Малачинська, завідувачка пологового віділення Людмила Миколайчук, завідуючий відділення анестезіології та інтенсивної терапії Дмитро Мітюрєв, завідувачка віділення постінтенсивного догляду та виходжування недоношених дітей Наталя Кухта.

Новонароджену трійню оглянули спеціалісти, допомогли налагодити грудне вигодовування і щаслива мама з донечками поїхала додому. Батьки вже придумали імена своїм донечкам. Їх назвали Яна, Юля і Аня.