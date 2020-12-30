Львівський професійний коледж надає платні послуги, кошти з яких скеровує на розвиток закладу

У Львівському професійному коледжі готельно-туристичного та ресторанного сервісу, що на вул. Пулюя, 30 грудня відкрили два навчально-практичні центри — інноваційних ресторанних технологій та готельний комплекс «Діамант». У них студенти зможуть вдосконалювати практичні навики, а відвідувачі отримати якісні послуги.

Ідея створення готельного комплексу «Діамант» виникла ще у 2006 році. Для її реалізації керівництво навчального закладу залучило кошти інвесторів (66 млн грн) та власні кошти коледжу (22 млн грн). Для закупівлі обладнання з держбюджету виділили 2 млн грн.

Центр інноваційних ресторанних технологій містить кухарську та кондитерську лабораторії, платформу для навчання сомельє, офіціантів, барменів і барист, шеф-кухарів. Там також буде великий демонстраційний зал. Другий навчально-практичний центр «Діамант» складається з готелю, ресторану, бару, SPA-салону.

«Ми переробляли приміщення кілька разів, прискіпливо доводячи до досконалості. Наші учні матимуть можливість вправлятись у реальних умовах, а клієнти мають повний спектр послуг: від проживання до конференц-залу», — цитує керівницю коледжу Ганну Балущак прес-служба ЛОДА.

фото ЛОДА

Міністерство освіти називає Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу одним з найкращих закладів, що готують фахівців для сфери послуг. Для того, щоб отримати додаткові ресурси на розвиток, коледж надає платні послуги: готує солодощі для місцевих кафе, організовує кейтеринги, барбекю та обслуговування гостей на святкових подіях. Львівський професійний коледж також має власні ресторани, хостел, зали для конференцій, спортклуб, туристичне бюро. Впродовж 2019 року, за інформацією МОН, коледж заробив 12 млн гривень, надаючи професійні послуги.