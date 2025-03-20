Окрім сцени, Otoy працює в ІТ-компанії

Хіп-хоп і реп-виконавець зі Львова В’ячеслав Дрофа, відомий як Otoy, увійшов до незалежної робочої групи міністерства економіки під керівництвом міністерки Юлії Свириденко. Про це музикант повідомив у своєму Instagram.

«Маю честь приєднатися своєю експертизою до незалежної робочої групи міністерства економіки під керівництвом Юлії Свириденко для обговорення та планування концепту платформи за напрямком Work In Ukraine. Чого хочеться? Аби люди знаходили роботу швидко, вчилися якісно і аби бізнес мав можливість отримувати підтримку. Особливо сьогодні», – написав В’ячеслав Дрофа.

Роботу групи куруватимуть заступники міністерки економіки Тетяна Бережна та Олександр Циборт, який відповідає за цифровізацію.

Додамо, що окрім музики 26-річний В’ячеслав Дрофа також працює в сервісній IT-компанії Alty, яка є розробником мобільних та десктопних додатків для Fintech, рітейлу, банкінгу, туризму. Він закінчив технічний фаховий коледж НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю «Розробка програмного забезпечення».

Про В’ячеслава Дрофу як про хіп-хоп і реп-виконавця Otoy вперше стало відомо у 2020 році після його твору Corruption. Його міні-альбом 2022-го року «Околофронт» визнаний одним з найкращих альбомів року за версією музичного журналу «Слух».

Один з треків виконавця – «Мій брат» – присвячений його братові Дмитру Дрофі, бійцю полку «Азов», який загинув в Маріуполі на «Азовсталі». Також Otoy заснував благодійний фонд, який допомагає сім’ям захисників «Азовсталі».