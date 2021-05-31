19-річний Юрій Яцишин з Великого Любіня став найкращим студентом-автомеханіком України

19-річний студент Львівського автомобільно-дорожнього коледжу НУ «Львівська політехніка» Юрій Яцишин став переможцем загальноукраїнського конкурсу Young Car Mechanic. Загалом у конкурсі взяли участь понад 200 студентів коледжів зі всієї України.

Змагання Young Car Mechanic відбулися 28-29 травня у селищі Горенка, що неподалік Києва, на території логістичного центру міжнародної компанії Inter Cars Ukraine – відомого дистриб'ютора автомобільних запчастин. Ця компанія і є організатором студентських змагань.

У фіналі конкурсу переміг студент четвертого курсу Львівського автомобільно-дорожнього коледжу НУ «Львівська політехніка», мешканець прильвівського селища Великий Любінь Юрій Яцишин. Він успішно виконав сім практичних завдань від партнерів InterCarsUkrain – компаній Bosch, Elring, Motul, Schaeffler, ZF, febi, Mann-Filter, Wix Filters та одне бонусне практичне завдання від організаторів змагань. Юрій Яцишин виборов перше місце та отримав сертифікат на 20 тис. грн. До журі входили представники згаданих компаній, які оцінювали успішність виконання завдань.

Юрій Яцишин переміг у конкурсі автомеханіків з-поміж 200 учасників (фото ЛАДК)

«Наприклад, від компанії Bosch було завдання провести діагностику дизельної паливної системи Сommon Rail і виправити несправність. Від компанії Wix Filters було завдання підібрати фільтри до певних автомобілів. Компанія Schaeffler дала завдання щодо заміни ступичного підшипника. Від компанії Motul було завдання визначити придатність до використання відпрацьованого мастила. Був набір з 10 видів мастил, які потрібно було визначити за зовнішнім виглядом і запахом», – розповів Юрій Яцишин у коментарі ZAXID.NET.

Юрій Яцишин каже, що з дитинства захоплювався автомобілями, мотоциклами, тому й вибрав для себе професію автомеханіка. Наразі він ще вирішує, на що витратить отриману від перемоги в конкурсі премію.

Окрім того, навчальний заклад, де навчається Юрій Яцишин, отримав сертифікат на 50 тис. грн на придбання сучасних приладів та інструментів для навчального процесу.

Вибороти перемогу у найпрестижнішому конкурсі серед майбутніх автомеханіків було справді нелегко. Адже участь у конкурсі Young Car Mechanic-2021 взяли понад 200 студентів з 14 закладів фахової передвищої освіти України. До фіналу дійшли лише cемеро найкращих студентів, серед яких і Юрій Яцишин.

Отримавши перемогу в національному конкурсі YoungCarMechanic, Юрій Яцишин отримав право представити Україну у Міжнародному фіналі конкурсу Young Car Mechanic, що відбудеться у Польщі.