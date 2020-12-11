Незадекларовану в аеропорту Львова валюту вилучили в дохід держави

Львівський апеляційний суд вирішив конфіскувати в 38-річного мешканця Ужгорода майже 27 тис. євро, які той не задекларував у жовтні цього року під час митного контролю в аеропорту «Львів».

Як повідомили у Галицькій митниці, у жовтні цього року чоловік прямував до Німеччини через пункт пропуску «Львів-аеропорт». Для проходження митного контролю обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Під час митного оформлення у працівників виникла підозра, що громадянин може мати приховані товари. Його усно опитали щодо наявності товарів та готівкових коштів, що перевищують встановлені законодавством норми, на що громадянин заявив, що має 36 850 євро.

Оскільки на момент проходження митного контролю чоловік не подав митну декларацію та дозвільні документи на вивезення валюти, щодо нього склали протокол про порушення. 10 000 євро (в межах норми) чоловікові повернули, а решту валюти – вилучили. Справу скерували до суду.

Суд першої інстанції ухвалив постанову про накладення штрафу на порушника у розмірі 1700 грн та повернув вилучені кошти. На це рішення Галицька митниця подала апеляційну скаргу. Львівський апеляційний суд скасував рішення першої інстанції і ухвалив рішення про конфіскацію 26 850 євро в дохід держави і накладення штрафу в розмірі 1700 грн.