Львівський академічний молодіжний театр імені Леся Курбаса оприлюднив відкритий лист у зв’язку із ситуацією, яка склалась навколо приміщень будівлі театру по вул. Леся Курбаса, 3. Лист адресований голові Львівської обласної державної адміністрації Максиму Козицькому, в.о. голови Львівської обласної ради Юрію Холоду, в.о. начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради Андрію Білоусу, депутатам Львівської обласної ради, міському голові Львова Андрію Садовому, депутатам Львівської міської ради, Департаменту розвитку розвитку та управлінню культури ЛМР.

Нагадаємо, театр вже майже 40 років працює у будинку на вулиця Леся Курбаса, 3. Проте сам театр займає лише частину приміщень. Натомість третій та четвертий поверхи будівлі донедавна займала комунальна установа Львівської облради – Навчально-методичний центр культури і мистецтв Львівщини.

Театр займає 1, 2 та 5 поверх (фото театру Курбаса)

Після того, як центр переїхав з будинку на Курбаса, 3, театрали звернулись до Львівської обласної ради з проханням передати театру ці два поверхи. До слова, розмови про це тривали протягом тривалого часу, ще коли цю площу займав центр.

«У зв’язку з відсутністю достатнього простору для роботи та творчого процесу, весь адміністративний та творчий склад театру (а це 53 працівника) змушений виживати на сміховинних 752,4 м2, адже театр займає лише частину приміщень будівлі по вул. Леся Курбаса, 3. А 3 та 4 поверхи перебувають у власності Львівської обласної ради і на сьогоднішній день простоюють порожніми та не використовуються для розвитку української культури. Натомість пошиття та зберігання театральних костюмів, виготовлення, ремонт, зберігання декорацій та реквізиту проходять у непристосованих для цього підвалах будівлі», – йдеться у відкритому листі.

Через відсутність простору театр не має змоги випускати більше 3-4 прем’єр на рік, оскільки умовах браку простору неможливо реалізувати навіть репетиційний процес кількох проєктів одночасно.

«Розмови про ці приміщення йде ще з 1997 року. А останніх три роки я мав декілька розмов та зустрічей з паном Козицьким та він обіцяв посприяти, щоб ці приміщення нам віддали. Починаючи з липня місяця приміщення були порожнім, а вже в жовтні нас шокують новиною про те, що ці два поверхи віддаються в оренду Львівській медичній академії імені Андрея Крупинського для занять студентів», – розповів ZAXID.NET директор-художній керівний театру Олег Цьона.

Проте Львівська обласна рада днями на своєму сайті оприлюднила повідомлення про те, що ці приміщення отримав комунальний заклад вищої освіти Львівської обласної ради «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

«Ми працюємо і живемо в час війни й мусимо реагувати на ті виклики, які перед нами ставить цей непростий період. В академії здійснюється підготовка здобувачів вищої та фахової передвищої освіти за п’ятьма медичними спеціальностями. Цьогоріч вперше провели набір на спеціальність «Терапія та реабілітація». Відтак, на 20% збільшилась кількість наших студентів порівняно з минулим роком… Таке збільшення кількості студентів та курсантів вимагає додаткових навчальних приміщень для забезпечення якісного освітнього процесу», – зазначив ректор Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського Юрій Кривко.

Проте у театрі наголошують, що між театром та Львівським національним університетом імені Івана Франка укладено договір про дуальну освіту. Тобто, при театрі є свої студенти, майбутні актори, а їх на курсі є 17, вони потребують не просто аудиторій для занять та справжнього театрального простору, який є на третьому поверсі будинку.

Ще однією проблемою є вік будівлі, яка була спроєктована для театру-вар’єте Casino de Paris ще в 1909 році і вже багато років очікує реалізації проєкту реставрації загальної системи опалення. Проектно-кошторисну документацію розробили лише на приміщення, які перебувають в користуванні театру ще в 2016 році. Проте будівля потребує комплексного підходу.

Користування приміщеннями будівлі двома різними інституціями значно ускладнює процес. І йдеться не лише про реставрацію та ремонтні роботи. Зважаючи на поважний вік будівлі, відсутність реставраційних робіт всередині театру та погану звукоізоляцію між поверхами, дуже часто події центру заважали проведенню вистав в театрі, адже глядацькі зали перебувають один під одним, то ж чують звуки з сусідніх приміщень.

Тим часом театр за кошти Львівської міськради та благодійників відреставрував балкон, вікна та двері, фасад будівлі, реалізовано також проєкт з підсвітки фасаду тощо.

В.о. начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради Андрій Білоус пояснив, що додаткові приміщення на вулиці Курбаса розташовані поблизу академії (вона розташована в районі вулиці Дорошенка) відповідали вимогам академії.

«Ми звільнили ці приміщення для тимчасового розміщення класів Львівської медичної академії імені Андрія Крупинського. Наша обласна освітня установа цьогоріч прореагувавши на виклики воєнного часу, запровадила нову спеціальність “Терапія та реабілітація”, на 20% збільшивши кількість своїх студентів. Проте також надійшло прохання від "курбасівців" передати місту цю зручну для театралів площу. Ми маємо досвід передачі в оренду обласних приміщень місту або орендування будівель у міської ради. Ця практика цілком прийнятна, тож наші депутатські комісії розглянули таке питання. Водночас маємо дилему: потрібна аналогічна площа для навчання студентів медичної академії... Розуміємо потребу розширення театру, але також мусимо дбати про студентів нашого обласного навчального закладу. Діти не можуть вчитися надворі», – пояснив рішення віддати площі медакадемії Андрій Білоус.

Він також зазначив, що в майбутньому управління готове повернутися до питання розширення площ театру.

Проте враховуючи те, скільки часу театр намагається вирішити проблему з браком приміщень, така обіцянка виглядає не надто оптимістично.