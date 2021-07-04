У центрі Львова відбувся урочистий випуск лейтенантів Львівського державного університету внутрішніх справ

У неділю, 4 липня, у День Національної поліції України, 169 випускників Львівського державного університету внутрішніх справ склали присягу на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку у центрі Львова.

169 молодих лейтенантів поліції продовжать службу у підрозділах слідства, кримінальної поліції та превентивної діяльності в 16 областях України. Випускників привітали міський голова Львова Андрій Садовий, керівники області та очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

Молоді поліцейські продовжать службу в підрозділах поліції 16 областей (фото ЛОР та ЛМР)

«Хочу кілька слів сказати тим працівникам поліції, які сьогодні є у строю. Щодня ви приймаєте рішення. Я би дуже просив вас пам'ятати про присягу, яку ви давали свого часу. Коли у вас є сумніви, я завжди рекомендую піти на Меморіал пам'яті Героїв Небесної сотні, подивитись в очі тим, хто віддав своє життя. Можна подивитись на Личакові в очі тих, хто загинув під час російсько-української війни. Всі ці хлопці та дівчата віддавали своє життя, щоб було панування закону. Від вас залежить, чи буде правда, і чи буде домінування закону», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Голова Львівської облради Ірина Гримак запросила молодих фахівців до співпраці з громадами.

«Сьогодні на локальному рівні, в кожній з 73 громад Львівської області, формується єдиний безпековий простір. Важливо, щоб він був дієвим, адже безпека наших людей – це пріоритетне завдання для влади», – зазначила голова ЛОР.

Найкращих випускників університету та поліцейських відзначили грамотами. Монету короля Данила Галицького міський голова Львова вручив керівнику поліції Львівщини Олександру Шляховському.

Окрім того, випускники університету та поліцейські поклали квіти до пам’ятника правоохоронцям, які загинули при виконанні службових обов’язків.