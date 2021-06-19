Із Нацакадемії сухопутних військ цього року випустили 572 офіцерів

У суботу, 19 червня, у Львові відбувся офіційний випуск молодих офіцерів ЗСУ, які закінчили навчання у Національній академії сухопутних військ ім. Сагайдачного. Як і минулого року, через карантинні обмеження церемонія проходила на стадіоні у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Цього року із військової академії випустили 572 офіцерів.

Під час урочистостей традиційно зачитали клятву випускника. Кращим випускникам академії вручили золоті медалі. А найкращому випускнику – лейтенантові Роману Невірку – вручили особливу відзнаку пірнач.

Від громади міста випускників привітав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. «Сьогодні тут панує особлива атмосфера. Це є атмосфера впевненості, атмосфера сили, і, що найголовніше, атмосфера перемоги, тому що перед нами водночас є виклик минулого і є виклик майбутнього. Наше минуле є героїчним. Адже саме завдяки конкретним вчинкам конкретних героїв вибудовувалась легендарна історія України. А в сьогоднішні дні ми маємо новий виклик – виклик, який ми можемо лише спільно переможно подолати», – цитує Андрія Москаленка прес-служба мерії Львова.

Після урочистих привітань Владика Степан Сус благословив випускників та освятив свяченою водою.