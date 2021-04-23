Львівські волейболісти втретє стали чемпіонами України

Гравці львівського волейбольного клубу «Барком-Кажани» отримали 96 тис. грн премії від області за титул чемпіона України. Грошову винагороду виділили за Комплексною програмою розвитку фізичної культури та спорту, повідомили в управлінні молоді та спорту Львівської ОДА.

«Вчора львівські волейболісти вибороли титул чемпіона України з волейболу серед команд чоловічої Суперліги. Цьогоріч наші спортсмени зібрали повну колекцію найвищих волейбольних нагород України: Суперкубок, Кубок та золото Суперліги. По 3️2 тисячі за Кубок», — вказано у повідомленні управління спорту.

Львівські спортсмени цього року завоювали три Кубка

Нагадаємо, волейбольний клуб «Барком-Кажани» втретє в історії став чемпіоном України. У фінальній серії 22 квітня львівська команда здолала «Епіцентр-Подоляни».