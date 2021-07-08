Концерт гурту KAZKA у Львові

9 липня на локації Ennio Event Square у Львові відбудеться концерт гурту KAZKA.

Виступ розпочнеться о 20:00, повідомляють організатори, концертна агенція Lutsyshyn Promo.

Як відомо, концерт гурту, який мав відбутися 25 червня, організатори перенесли на 9 липня через негоду. Змінили також місце проведення: новий майданчик «має дах», тому ані дощ, ані вітер не завадять концерту.

«Виступи KAZKA – це завжди дуже актуальне та супергармонійне поєднання популярної електронної музики з традицією народного співу та автентичних інструментів. Після її концерту ви вкотре переконаєтесь: українське – це круто!», – зазначають організатори.

Концерт KAZKА варто відвідати, щоб почути як звучить якісний українських поп з елементами електрофолку, послухати перший україномовний гурт, який потрапив до всесвітньовідомого чарту SHAZAM, та заспівати разом із бендом їхній хіт «Плакала», який зібрав майже 400 мільйонів переглядів у ютубі.

Квитків залишилось дуже мало, тож поспішай придбати за посиланням.