Як і в попередні роки, фестиваль відбудеться у полі в селі Рованці

У середу, 7 липня, прес-служба популярного музичного фестивалю «Бандерштат» оголосила список учасників, які виступатимуть на музичній сцені. Йдеться про 15 українських гуртів та виконавців. Фестиваль відбудеться з 6 по 8 серпня під Луцьком, а саме на полі у селі Рованці.

Наразі відомо про виступи таких гуртів:

Бумбокс;

ТНМК;

Без Обмежень;

Олександр Положинський;

Karna;

Жадан і Собаки;

Саша Чемеров;

Фіолет;

Один в Каное;

DAKH DAUGHTERS;

Mad heads;

ФлайzZza;

Широкий лан;

MarMur;

Цвях;

Традиційно, працюватиме гутіркова сцена, втім, імен лекторів наразі не повідомляють. Також функціонуватиме дитяче містечко із розвагами та фудкорт. Організатори обіцяють влаштувати історичну реконструкцію та відтворити декілька знакових боїв Української Повстанської Армії проти відділів НКВС. Як і раніше, фестиваль залишиться безалкогольним, тобто, на територію не можна буде заходити із алкогольними напоями.

Вхідний квиток на три дні вартує 1000 грн, на два – від 700 до 850 грн, квиток на перший день – 300 грн, на другий або третій – 500 грн. Безплатно відвідати фестиваль зможуть діти до 12 років у супроводі батьків та учасники війни на Сході.

Дістатись до місця проведення фестивалю можна із центру міста. Необхідно пройти центральною алеєю парку ім. Лесі Українки до пляжу. Там через річку Стир на час проведення фестивалю встановлять понтонний міст. На протилежному березі і відбуватиметься фестиваль «Бандерштат».

Фестиваль організовують з 2007-го року. За даними прес-служби, за ці роки його відвідали 125 тис. українців та іноземних гостей.