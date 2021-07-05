У Нижній Рожанці, що належить до Славської ОТГ, проведуть музичний гастрофестиваль української поп-музики 70-х років «Славсько Фанк». На фестивалі виступатимуть кавер-бенди, сучасні гурти та діджеї.

Фестиваль відбуватиметься з 31 липня до 1 серпня у Нижній Рожанці за підтримки Українського культурного фонду. Організатори фестивалю таким чином хочуть популяризувати українську естрадну музику та загалом культуру 60-70-х років ХХ століття, а також підвищити туристичну привабливість Славської громади. Крім цього, зазначають організатори, саме в карпатських горах українські виконавці 70-х років знімали більшість своїх кліпів.

«Ще у 70 роки, задовго до здобуття Незалежності ми мали потужну музичну сцену, правдивий шоу-біз: із водоспадами хітів незрівнянної краси, екстравагантними вишитими костюмами і феєричними кліпами, знятими на лоні карпатської природи. А головне, що цей саунд був самобутній і водночас абсолютно суголосний тогочасним світовим музичним тенденціям, які долинали з-за залізної завіси», – йдеться в повідомленні організаторів.

Участь у фестивалі візьмуть кавер-бенд «Вусатий Фанк», ВІА «Кобза», ВІА «Арніка», виконавці Степан Гіга, Василь Зінкенвич, гурти Latex Fauna, «Один в Каное», Kalush, Our Atlantic та «Антитіла». Також гурти ведуть перемовини з гуртами «Воплі Відоплясова» та «Без Обмежень». У програмі також сети від Dj Plus Plusovich та Віталія Бардецького.

Також у межах фестивалю покажуть фільм «Вусатий фанк» та організують зустріч із його режисером Віталієм Бердецьким, а також цикл документальних фільмів «Слух» про українську культуру.

Для відвідувачів фестивалю працюватиме фудкот із близько 20-ти точками з іжею, а також мистецький симпозіум скульпторів. Вхід для усіх безкоштовний.