Волинський народний хор запрошує у Львівську оперу

7 січня у Львівській національній опері відбудеться концерт Волинського народного хору з новою програмою «Від Різдва до Водохреща». Початок концерту о 16:00, повідомили організатори події VINIL Concert agency.

У новій програмі колядки, щедрівки, танці та інструментальна музика сплетуться у яскраву різдвяну історію колоритних вокально-хореографічних композицій і етнографічних картин.

«З першим мерехтливим вогником на небі ангельські хори прославляють народження Христа. 7 січня кожен зможе поколядувати та поділитися теплом і радістю різдвяного дива разом із Волинським народним хором у Львівській опері», – зазначають організатори VINIL Concert agency.

Як відомо, Волинський хор за 40 років своєї діяльності подарував слухачам понад 3500 концертів. Його репертуар налічує близько 300 пісень, танців, оркестрових та вокально-хореографічних композицій.

Квитки доступні за посиланням.