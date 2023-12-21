У Львові відбудеться щорічний та завжди очікуваний концерт «Christmas по-львівськи»
Подія відбудеться 29 грудня у Львівській національній філармонії
Різдво для кожного українця має свою святкову барву, але всіх нас єднає дещо спільне – традиції! Однією з таких вже стали щорічні великі різдвяні концерти «Christmas по-львівськи», які завжди збирають чимало шанувальників.
2023 рік не стане винятком: цьогоріч очікувана подія відбудеться 29 грудня у Львівській національній філармонії. Початок о 19:00, повідомили організатори VINIL Concert agency.
«Christmas по-львівськи» – гарячий та пряний коктейль традиційного та несподіваного звучання Різдва, зазначають вони. Це концерт, який поєднає впізнаване і нове, народне та авторське, колядки та світові різдвяні хіти, хор і джаз-бенд, концертне виконання і спільну коляду.
Атмосферу свята 29 грудня творитимуть знані у Львові колективи та музиканти:
- хор студентів «Людкевич-хор» (керівник – Оксана Долішна);
- Марія Стоколяс;
- Богдан Дашак;
- Анастасія Бондаренко;
- Smooth Criminal Band;
- MariStoJazz та інші.
«Тож чекаємо Вас у Філармонії, аби відчути дух Різдва, зберегти та продовжити нашу львівську традицію спільної родинної коляди на концерті “Christmas по-львівськи”. Не зволікайте, адже квитки на цю подію завжди розлітаються дуже швидко», – запрошують на подію організатори.
Квитки можна придбати за посиланням.