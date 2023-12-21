Концерт «Christmas по-львівськи»

Різдво для кожного українця має свою святкову барву, але всіх нас єднає дещо спільне – традиції! Однією з таких вже стали щорічні великі різдвяні концерти «Christmas по-львівськи», які завжди збирають чимало шанувальників.

2023 рік не стане винятком: цьогоріч очікувана подія відбудеться 29 грудня у Львівській національній філармонії. Початок о 19:00, повідомили організатори VINIL Concert agency.

«Christmas по-львівськи» – гарячий та пряний коктейль традиційного та несподіваного звучання Різдва, зазначають вони. Це концерт, який поєднає впізнаване і нове, народне та авторське, колядки та світові різдвяні хіти, хор і джаз-бенд, концертне виконання і спільну коляду.

Атмосферу свята 29 грудня творитимуть знані у Львові колективи та музиканти:

хор студентів «Людкевич-хор» (керівник – Оксана Долішна);

Марія Стоколяс;

Богдан Дашак;

Анастасія Бондаренко;

Smooth Criminal Band;

MariStoJazz та інші.

«Тож чекаємо Вас у Філармонії, аби відчути дух Різдва, зберегти та продовжити нашу львівську традицію спільної родинної коляди на концерті “Christmas по-львівськи”. Не зволікайте, адже квитки на цю подію завжди розлітаються дуже швидко», – запрошують на подію організатори.

Квитки можна придбати за посиланням.